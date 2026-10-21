La derrota del Barcelona en el Parque de los Príncipes no fue solo el primer tropiezo del equipo de Hansi Flick esta temporada, sino que trajo consigo un golpe doloroso que podría costarle mucho al club antes de la semana decisiva.

En el minuto 27 del partido, la estrella catalana Dani Olmo se vio obligado a abandonar el terreno de juego sujetándose el músculo del muslo izquierdo con gestos de dolor, siendo sustituido por Fermín López, en una escena que complicó aún más la tarea de un Barcelona que había llegado físicamente agotado tras una semana de trastornos en los vuelos por el mal tiempo, con la concentración puesta por completo en el duelo del Clásico, y con las ausencias por lesión de Eric García, Jules Koundé y Andreas Christensen.

Esta mañana, el Barcelona anunció oficialmente la magnitud del golpe: una lesión muscular que mantendrá a Olmo de baja durante aproximadamente un mes, lo que significa su ausencia confirmada en partidos cruciales, entre los que destacan el Clásico ante el Real Madrid este domingo, luego el Aston Villa el 3 de noviembre y el Atlético de Madrid el 8 de noviembre.

Un diagnóstico impactante: el puñal de Vitinha

Para revelar la verdad de lo ocurrido, Antonio Pérez, conocido por el apodo de «Fisioteduka» y uno de los fisioterapeutas más reconocidos que colabora con la cadena DAZN, ofreció un diagnóstico impactante de la jugada, recogido por el diario español «Sport».

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Pérez afirmó: «Dani Olmo sufrió un golpe directo, Vitinha le causó la lesión cuando se lanzó con su cuerpo hacia él, clavándole un puñal en los músculos internos del muslo».

Y añadió para aclararlo: «Dani Olmo se lesionó literalmente a manos de Vitinha, sufre la lesión como consecuencia de un golpe fuerte porque la rodilla del jugador portugués es afilada como un puñal, Vitinha flexiona su pierna, y cuando intenta usar su cuerpo de forma excesiva, en realidad provoca una rotura en el músculo aductor interno».





Un jugador frágil y el golpe fue la gota que colmó el vaso

El experto no eximió al propio jugador de responsabilidad, señalando que las características físicas de Olmo jugaron un papel decisivo.

Dijo: «Hay jugadores en los que esta lesión se podría haber evitado, pero estamos hablando de Dani Olmo, que tiene un largo historial de lesiones musculares. Es un jugador extremadamente sensible durante los periodos de juego prolongados cuando empieza la fatiga».

Desde su regreso al Barcelona procedente del Leipzig en agosto de 2024, Olmo ha vivido una pesadilla médica recurrente: una distensión en los isquiotibiales de la rodilla derecha en septiembre, una distensión en el muslo en noviembre, una distensión en el sóleo en enero de 2025, una lesión fibrilar en el aductor derecho en marzo, otra distensión en el sóleo derecho en octubre y una luxación en el hombro izquierdo en diciembre.

Pérez considera que el golpe de Vitinha en el minuto 27 «fue la gota que colmó el vaso» para un jugador que estaba en su mejor momento y que había roto su sequía goleadora en el último partido ante el Real Betis, antes de que llegara la entrada del portugués para devolverlo de nuevo a la sala de fisioterapia.



