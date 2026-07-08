El Parlamento Europeo mantiene su ofensiva contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras los últimos acontecimientos relacionados con el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

La polémica estalló tras la decisión de la FIFA de anular la suspensión automática del delantero estadounidense Folarin Balogun, expulsado en el partido contra Bosnia en dieciseisavos.

Balogun jugó ante Bélgica en octavos, pese a las quejas de las federaciones belga y europea, pero no evitó la goleada (1-4).

Según The Athletic, 72 diputados del Parlamento Europeo pidieron a las 27 federaciones de la UEFA investigar a Infantino por este caso.

No es la primera acción: el 29 de junio, 50 eurodiputados pidieron a la FIFA investigar a Infantino por otorgar a Donald Trump el Premio de la Paz de la FIFA.

Consideran que violó el principio de neutralidad política de la FIFA, especialmente tras admitir Trump haber contactado con Infantino para que se revisara la sanción a Balogun.

Infantino se ha defendido asegurando que los órganos de la FIFA que tramitan estas denuncias son independientes y que no hubo intervención política.