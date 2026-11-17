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El neerlandés Marino Pusic, entrenador del Al Ahli, ha avivado el conflicto con sus jugadores antes del esperado clásico ante el eterno rival, el Al Nassr.

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El Al Ahli recibirá a su rival, el Al Nassr, el próximo viernes en el estadio Al Inma de Yeda, en un partido aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

Según el diario saudí «Okaz», el ambiente en el vestuario del Al Ahli ha estado muy caldeado en los últimos días, a poco tiempo del clásico ante el Al Nassr, debido a los desencuentros de los jugadores con Pusic.

El periódico reveló que la situación estalló durante una de las sesiones de entrenamiento de los últimos días, cuando algunos futbolistas protagonizaron una acalorada discusión con Pusic por no estar convencidos de sus planteamientos técnicos y tácticos.

Los jugadores expresaron su descontento por la insistencia de Pusic en mantener su estilo de juego y sus convicciones tácticas, pese a que no han dado resultado en el periodo reciente, lo que llevó al técnico neerlandés a abandonar el entrenamiento.

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La cosa no quedó ahí. Los futbolistas acusaron a su entrenador neerlandés de favorecer al centrocampista ucraniano Artem Bondarenko y de poner a todo el equipo a su servicio para demostrar que su elección había sido acertada, aunque fuera a costa de ellos.

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A raíz de estas crisis, el estado anímico y moral de algunos jugadores se ha resentido, según el diario, ya que se sienten marginados y han perdido la confianza por la forma en que el cuerpo técnico los trata.

La afición del Al Ahli teme que este clima afecte al equipo en el esperado clásico ante el Al Nassr, sobre todo porque el partido será decisivo para que el conjunto de Yeda vuelva a la pelea por la Liga Roshn.

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El Al Ahli ocupa la sexta posición de la clasificación de la liga saudí con 21 puntos, fruto de 7 victorias y 4 derrotas, a 9 puntos del líder, el Al Hilal.

Por su parte, el Al Nassr es tercero con 28 puntos, a dos del Al Hilal y empatado con el Al Qadsiah, segundo, del que solo lo separa la diferencia de goles.

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La afición del Al Ahli lanzó una contundente campaña en redes sociales bajo el lema «La salida de Pusic es nuestra exigencia» para pedir la destitución del técnico neerlandés como entrenador del equipo, ante los malos resultados que atraviesa actualmente.

La campaña ha ido ganando intensidad en las últimas semanas, sobre todo tras la dura derrota del Al Ahli ante el Al Shabab por 1-6 en la duodécima jornada de la Liga Roshn saudí.

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Algunos informes apuntan a que el Al Ahli quiere destituir a Pusic próximamente por los malos resultados del equipo, aunque el aspecto económico sigue siendo el único obstáculo para cerrar la operación.

Pusic llegó al banquillo del Al Ahli el pasado mes de agosto, en sustitución del alemán Matthias Jaissle, que se marchó de forma inesperada para dirigir al Newcastle United.

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Desde que se hizo cargo del conjunto de Yeda, Pusic ha dirigido 18 partidos, con un balance de 11 victorias, dos empates y 5 derrotas.