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Una de las estrellas del Liverpool afronta críticas por su nivel con el equipo, aunque la situación es totalmente diferente cuando se trata de la selección de Alemania, donde goza de una atención excepcional. El periodista Christian Falk reveló detalles inesperados sobre la relación del jugador con el entrenador Jürgen Klopp.

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Wirtz (23 años) atraviesa un momento de mejoría a nivel internacional bajo la dirección de Klopp (59 años), después de haber recibido críticas reiteradas en Inglaterra por su rendimiento con el Liverpool, mientras sigue ofreciendo una actuación destacada cuando viste la camiseta de la selección alemana. El episodio del programa "Lage der Liga", en el canal "Bild", abordó aspectos de su relación con el técnico alemán, junto con valoraciones técnicas de su talento.

El episodio contó con la presencia de Joachim Löw, exseleccionador de Alemania y campeón del Mundial 2014, además del redactor jefe de fútbol de "Bild", Christian Falk, el subdirector de redacción Walter Martin Straten y el presentador del programa Philipp Thiel.

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Löw recordó la primera vez que convocó a Wirtz a la selección alemana, en marzo de 2021, explicando que entonces tenía 17 años y que estaba claro que el jugador poseía un potencial excepcional que lo capacitaba para convertirse en una de las grandes estrellas del fútbol si continuaba desarrollándose al mismo ritmo. También señaló que Jamal Musiala se incorporó a la selección por primera vez en ese mismo periodo, antes de la Eurocopa 2021, dentro de una lista ampliada, mientras que Wirtz no participó en el torneo.

Löw explicó que ya desde aquel momento observó la capacidad excepcional de Wirtz para entender los espacios y moverse dentro del campo, junto con una visión destacada para la colocación y la toma de decisiones. Afirmó que estas cualidades lo convirtieron en un jugador diferente, pues sus aptitudes no se limitan a lo que ofrece cuando tiene el balón en los pies, sino que se extienden a sus movimientos continuos sin balón, que brindan a su equipo soluciones ofensivas adicionales.

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El exentrenador de Alemania añadió que lo que distingue a Wirtz de manera especial es ser uno de los mejores jugadores en el movimiento sin balón, además de sus habilidades técnicas, sus ideas creativas y su capacidad para tratar el balón. Señaló que sus desmarques en profundidad crean grandes espacios en la defensa de los rivales, lo que ofrece a sus compañeros oportunidades de aprovechar los huecos que deja su movimiento constante.

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En el contexto de la conversación sobre su relación con Klopp, Christian Falk reveló detalles relativos al grado de interés del técnico alemán por el desarrollo de Wirtz, afirmando que el jugador será uno de los elementos fundamentales de sus planes, y que Klopp deposita una gran confianza en él y trabaja en orientarlo de forma directa, hasta el punto de que lo entrena de manera no oficial durante el periodo actual.

Falk explicó que Klopp sigue los partidos del Liverpool con regularidad, en virtud de su anterior relación con el club, y procura comunicarse con Wirtz mediante mensajes de texto y llamadas telefónicas después de cada partido del equipo. Añadió que recibió información desde dentro del Liverpool según la cual Klopp habla con el jugador más de lo que lo hace el entrenador que está con él en el club, Andoni Iraola, en alusión a la magnitud del papel que le asigna dentro de su proyecto.

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Falk prosiguió señalando que Wirtz ofrecerá mejores rendimientos con el Liverpool si asume mayores responsabilidades dentro del equipo, considerando que Klopp ya le concede esa confianza y ese espacio, lo que se refleja en la manera en que lo trata y lo orienta de forma continua. El relato del periodista alemán refleja la convicción de que el papel esperado de Wirtz en el sistema de Klopp va más allá de depender de él dentro del campo, para incluir la concesión de una mayor responsabilidad en el liderazgo de su esquema de juego y en marcar la diferencia.

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