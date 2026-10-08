El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, sorprendió al argentino Lionel Messi con un nuevo desafío, tras la retirada de la Pulga de la selección.

Messi disputó su último partido internacional con Argentina en la madrugada de ayer ante Benín, poniendo fin a una trayectoria repleta de logros, encabezados por la conquista del título de la Copa del Mundo 2022.

Según el diario "Marca", el presidente de la Conmebol propuso que Lionel Messi juegue la Copa Libertadores, tras señalar que es "lo único que le falta" para completar su exitosa carrera.

Alejandro afirmó: "Creo que lo único que le falta es jugar la Copa Libertadores".

Las declaraciones del dirigente paraguayo se produjeron en un vídeo publicado en sus cuentas de redes sociales, grabado cuando se encontró con Messi en su partido de despedida con la selección argentina en el estadio Monumental de Buenos Aires.

El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol le preguntó a Messi entre risas: "¿Aceptas el desafío?", mientras Messi guardó silencio como respuesta a la propuesta.

El capitán de la Albiceleste puso fin a su etapa con un gol de penalti y dos asistencias que sellaron la victoria por 3-0 ante la selección de Benín.