La afición del Al-Taawoun comenzó su revuelta contra el marroquí Abderrazak Hamdallah, delantero del equipo, durante el enfrentamiento ante el Al-Riyadh en la Liga Roshn saudí.

El Al-Taawoun visitó al Al-Riyadh, este sábado, en la capital saudí, en el cierre de los partidos de la undécima jornada de la Liga Roshn.

El periodista saudí Nawaf Al-Oqeil reveló un suceso llamativo, ocurrido en el minuto 65 del encuentro, cuando el Al-Riyadh ganaba al Al-Taawoun por un gol a cero, cuyo segundo protagonista fue Hamdallah.

En cuanto al primer protagonista, fue la afición del Al-Taawoun, que coreó pidiendo al serbio Vuk Rasović, director técnico del equipo, la sustitución del jugador marroquí, por su bajo nivel.

Todo esto a pesar de que Hamdallah logró marcar un gol para el Al-Taawoun en la primera parte del encuentro, aunque el árbitro lo anuló tras recurrir al VAR por fuera de juego.

Esta se ha convertido en la segunda crisis que sufre el delantero marroquí en el «Sukkari de Al-Qassim» en una sola semana, después de enfrentarse con su compatriota y compañero de equipo, Achraf El Mahdioui, en el pasado partido ante el Al-Qadisiyah.

Cabe recordar que Hamdallah ha participado con el Al-Taawoun en 9 partidos desde el inicio de la presente temporada, en los que ha logrado marcar 4 goles, mientras que ha dado una única asistencia.