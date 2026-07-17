Lionel Messi se prepara para disputar la final del Mundial 2026 contra España el domingo en el MetLife Stadium de Nueva York, el mismo escenario donde hace diez años anunció su retiro de la selección tras perder la final de la Copa América Centenario.

En esa fatídica noche, El título se definió en los penaltis a favor de Chile, lo que llevó a Messi a anunciar, al terminar el partido, su retirada de la selección, convencido de que no lograría con Argentina el mismo éxito que con el Barcelona.

Sin embargo, meses después recapacitó, volvió a la selección y comenzó un camino de gloria que confirmó su acierto: Ganó dos Copas América, llegó a la final del Mundial 2022 y alzó la copa, además de alcanzar la final de esta edición, demostrando que la vida da segundas oportunidades.

Ahora regresa al mismo escenario, feliz y respaldado por sus amigos De Paul, Paredes y Lisandro, y por el técnico Lionel Scaloni, clave de su transformación con la Albiceleste.

El punto de inflexión llegará en Nueva York ante España, rival que conoce bien de su etapa en el Barcelona, diez años después de aquel fatídico día en el que se derrumbó como nunca antes.