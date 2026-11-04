Jan Mulder se quedó sorprendido el martes con el Feyenoord, que cayó goleado 0-3 ante el Inter en la Champions League. El analista está especialmente decepcionado con Gjivai Zechiël, según quedó de manifiesto el miércoles en Ziggo Sport.

«No me lo esperaba. La diferencia de nivel tampoco fue tan grande como dijeron después. El Club Brujas ganó 1-3 en Milán a ese mismo Inter. El Feyenoord fue demasiado comedido, casi demasiado tímido», afirmó Mulder, aún disgustado, un día después. «Deberían haber tenido algo más de confianza».

Mulder continuó con su análisis: «Creo, sobre todo, que Gjivai Zechiël no está cumpliendo. Y lleva así unas semanas». El mensaje para el centrocampista es que debe volver pronto a rendir mejor con la camiseta del Feyenoord.

«Zechiël es un futbolista de gran calidad, que elevó el nivel del Feyenoord. Pero parece que cree que ya ha hecho suficiente», señaló Mulder, sorprendido el martes por el joven jugador del Feyenoord, que, al igual que sus compañeros, no pudo hacer frente a un Inter curtido.

«No había una diferencia muy grande, pero sí en cuanto a intensidad», añadió Imke Courtois. «El martes, la manera de entender el juego a nivel internacional fue muy distinta en el Inter. Los pequeños errores se pagan».

Giovanni van Bronckhorst mantuvo a Zechiël sobre el terreno de juego durante los 90 minutos, al igual que a Oussama Targhalline. Charles Vanhoutte tuvo una primera parte muy difícil y fue sustituido por Tobias van den Elshout en el descanso.

El Feyenoord ocupa el puesto 30 en la Champions League, con tres puntos en cuatro partidos. El 24 de noviembre, el equipo de Róterdam tendrá otra oportunidad, cuando reciba al FC Porto en De Kuip.