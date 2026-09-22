Jürgen Klopp volvió a vestir su chándal este martes, más de dos años después de que finalizara su etapa al frente del Liverpool a finales de junio de 2024. Tras haber ocupado el cargo de director del departamento de fútbol en Red Bull durante un año y medio, el exentrenador del Mainz, el Dortmund y el Liverpool dirigió su primera sesión de entrenamiento con la selección alemana.

Esta primera sesión de entrenamiento fue una preparación para su debut en la Liga de las Naciones de la UEFA, el próximo jueves ante los Países Bajos dirigidos por Xavi Hernández.

El diario español "As" comentó, a propósito del primer entrenamiento del técnico alemán: "Vimos al mismo Klopp de siempre: lleno de energía, cercano y con una amplia sonrisa en el rostro durante toda la sesión. Klopp ha vuelto".

Añadió que la llegada de Klopp anuncia una nueva era para la selección alemana e incluye además caras nuevas en las dos convocatorias elegidas para el parón internacional, de modo que estarán bajo su mando jugadores que no han sido titulares con regularidad, como Philipp Treu, Bambasi Conté, Yannik Engelhardt, Max Rosenfelder, Hennes Berns y Younes Ben Talep.

El mensaje de Klopp fue claro: "Representad a Alemania con orgullo, dad lo mejor de vosotros cuando las cosas no salgan como deseáis y entregadlo todo", según explicó Younes Ben Talep.

El impacto de Klopp empezó a hacerse evidente entre los jugadores. Treu afirma: "Sientes como si estuvieras dispuesto a sacrificarlo todo por él. Es una persona increíble".

Rosenfelder elogió su gran carisma, diciendo: "Le tienes un enorme respeto, pero es muy agradable y cercano, y sabe cómo tratarte".

Younes Ben Talep resumió el impacto de Klopp diciendo: "Si te llama, tienes que aceptar la invitación. Es uno de los mejores entrenadores del mundo".

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