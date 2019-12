Lleida: "El mejor fichaje es mantener el equipo que tenemos"

Primera División de Costa Rica: Tras perder la final ante Herediano, el director deportivo de Alajuelense aseguró que no se moverán mucho el mercado.

Alajuelense no pudo cerrar con título luego de una estupenda campaña regular en el Apertura de en el que alcanzaron 52 puntos, doce más que su más inmediato perseguidor. Los Manudos terminarían perdiendo la final ante Herediano, aunque eso no traerá demasiados cambios en el plantel que dirige el argentino Andrés Carevic.

“Los mejores fichajes para la Liga este torneo es mantener el equipo que tenemos. No va a haber prácticamente ningún movimiento y si hay será un movimiento”, dijo el gerente general del equipo, el español Agustín Lleida, en una entrevista con Columbia.

“No va a haber muchos fichajes, no va a haber casi nada, no van a haber dos fichajes en la liga porque nuestro mejor fichaje es mantener los jugadores”, agregó.

Por otro lado, el español indicó que hablará con los legionarios para conocer su situación contractual, incluyendo a Julio Cascante, jugador del . "Hablé con Julio es mi labor como director deportivo conocer todo el mercado y sobre todo a los jugadores costarricenses", explicó.

Y siguió: "No he hablado con Julio solo, he hablado con casi todos los jugadores costarricenses. Tengo una lista de todos los jugadores costarricenses que hay en el extranjero y se cuándo todos acaban contrato, cuantos minutos han jugado en el torneo, si son importantes para su equipo o no, que salario tienen, es mi labor yo creo”.