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El defensa del Liverpool Ronald Araujo ha relatado con franqueza y contundencia su lucha contra la depresión y ha revelado que llegó a un «punto límite» que le obligó a alejarse del fútbol. El internacional uruguayo, actualmente cedido al Liverpool por el Barcelona, admitió que las presiones del fútbol profesional y los problemas personales acabaron por desbordarle durante su etapa en España.

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Una expulsión como detonante y un paso atrás

El pasado noviembre, el futbolista de 27 años se vio sumido en una depresión mientras jugaba en el Barcelona. Sus problemas, que venían de lejos, llegaron a un punto crítico tras su expulsión contra el Chelsea en Stamford Bridge. Después de aquel partido, su familia recibió terribles amenazas de muerte, lo que llevó al defensa a afrontar por fin el deterioro de su salud mental.

Consciente de la gravedad de su situación,Araujo se alejó temporalmente del fútbol. Durante el mes que pasó apartado del club catalán, se apoyó mucho en su fe cristiana y empezó a trabajar con profesionales de la salud mental para abordar problemas complejos que iban mucho más allá del terreno de juego.

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Buscar ayuda en los momentos más oscuros

En declaraciones a Paul Joyce, de The Times, Araujo explicó el enorme desgaste emocional que sufrió. El central de 27 años señaló que apartarse temporalmente era imprescindible para recuperar su pasión por el fútbol.

«Fue una época muy difícil», reconoció Araujo. «Sentí que necesitaba dar un paso atrás. Llevaba mucho tiempo sin encontrarme bien y no disfrutaba de lo que más me gusta, que es el fútbol».

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El uruguayo destacó la importancia de dejar de aparentar que nada puede afectarte y señaló que lo ocurrido en Stamford Bridge fue solo el punto de inflexión de unos problemas personales que arrastraba desde hacía tiempo. «Me di cuenta de que tenía que levantar la mano, pedir ayuda y hablar no solo con las personas más cercanas a mí, sino también con profesionales», añadió. «A veces te guardas las cosas e intentas hacerte el fuerte, pero en la vida hay que hablar y contar lo que te está pasando».

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También explicó su repentina salida de la plantilla del Barcelona el pasado otoño: «Tomé la decisión después de que me expulsaran en Stamford Bridge porque fue el punto de ruptura. No podía seguir más, pero no se debió a un único incidente. Se habían acumulado muchas cosas, sobre todo en mi vida personal, y no sabía cómo afrontarlas.

«A veces la gente generaliza y supone que, como los futbolistas ganamos mucho dinero, no podemos sufrir ni pasar por dificultades. Pero nos pasan las mismas cosas que a cualquier otra persona. Hay vida más allá del fútbol».

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Una conversación que se extiende por el mundo del fútbol

La franqueza de Araujo ha tenido un profundo eco en el mundo del fútbol. Tras apartarse inicialmente, el cuerpo técnico del Barcelona y sus compañeros le ofrecieron un apoyo incondicional. Además, el hecho de hablar públicamente de su vulnerabilidad animó a futbolistas de todo el mundo a compartir en privado con él sus propias dificultades.

«Muchos jugadores de distintas ligas se pusieron en contacto conmigo. También lo veo cuando hablo con mis compañeros, no solo en el Liverpool, sino también en la selección», reveló Araujo. «Hay muchos jugadores que están pasando por momentos difíciles, pero tienen miedo de hablar de ello públicamente. Es importante abrirse, porque es entonces cuando empiezas a sentirte mejor».

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Ahora, mientras disfruta de su cesión en Merseyside, el defensa considera que aquella pausa decisiva salvó tanto su carrera como su bienestar. «Tomarme ese descanso fue la mejor decisión que he tomado en mi vida», afirmó. «Hoy me encuentro bien, soy feliz y vuelvo a disfrutar del fútbol, y eso se nota en el campo. Ahora puedo volver a demostrar de lo que soy capaz».

La atención puesta en las ligas de dos países

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Con su salud mental ahora en mucho mejor estado, Araujo tratará de mantener su gran nivel mientras el Liverpool se prepara para recibir al Brighton, que atraviesa un gran momento, en la Premier League. Mientras tanto, el club al que pertenece afrontará una prueba de enorme exigencia el domingo por la noche: el Barcelona se prepara para medirse a su eterno rival, el Real Madrid, en un Clásico muy esperado.