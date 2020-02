Llegó para Cerro Porteño pero terminó jugando por Guaraní

Un jugador colombiano es protagonista de una historia muy particular en Paraguay.

Jhohan ña se convirtió silenciosamente en una pieza clave para Guaraní, en este arranque de temporada. Tras una aparición sorpresiva en el esquema de Gustavo Costas, el joven futbolista se ganó la consideración a base de buenos rendimientos y está dando que hablar.

El colombiano comentó a la AM780 que, en principio, llegó ilusionado con jugar en Cerro Porteño, pero por cosas del destino fue a parar a Dos Bocas y allí encontró su lugar.

"Primero tengo que agradecer al Profe y a los compañeros por la confianza y por la oportunidad. Espero seguir trabajando con la misma humildad, para poder seguir jugando", comentó de entrada.

Más equipos

Romaña llegó a tierras guaraníes con la promesa de jugar en el Ciclón de Barrio Obrero, pero algunos inconvenientes con su ex-empresario lo dejaron ‘colgado’ en Asunción. Luego se enteró que el Cacique buscaba centrales, decidió ir a probar y se quedó.

“Las cosas de la vida. Es algo muy impresionante, gracias a Dios tuve a gente que me dieron la mano, me hicieron ver las cosas de buena manera. Mis compañeros de la Reserva son como mi familia, ellos me dieron la mano, hicieron mucho por mí y siempre que tenga vida y la oportunidad voy a ir acompañarlos. Estoy solo en , me acompaña un amigo y compañero colombiano”, expresó.

El artículo sigue a continuación

“Por cosas de Dios llegué a Guaraní, los profes de Reserva me dieron la mano y agradecido por la oportunidad que me brindaron. Tengo gente buena que me rodea, excompañeros como Piru Contreras que siempre me da buenos consejos", agregó.

Hoy, ya formando parte del plantel de primera y jugando , Romaña también destaca el buen grupo que se armó. "El grupo me dio mucha confianza, los veteranos, por decirlo así, me dicen que esté tranquilo y que disfrute. Tenemos un bonito plantel, un grupo que trabaja con humildad para seguir consiguiendo logros", afirmó.

Así, Jhohan Romaña se ganó un lugar en el fútbol paraguayo, aunque no de la manera que imaginó a su llegada.