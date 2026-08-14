El hecho de no haber logrado la clasificación a la Champions League en la última jornada de la pasada temporada obliga, por tanto, a los responsables del Milan a actuar. Según la información de la cadena, hubo una reunión de crisis en la que participaron el propietario Gerry Cardinale, el entrenador jefe Rzben Amorim, así como otros responsables del club. En ese encuentro, la directiva definió candidatos concretos a salir para reestructurar drásticamente la plantilla de cara a la próxima temporada.

En lo más alto de la lista de ventas aparece un nombre destacado: Christopher Nkunku. El atacante de 28 años, en su día máximo goleador de la Bundesliga con el RB Leipzig y también vinculado con frecuencia al Bayern de Múnich, había llegado a San Siro apenas el año pasado procedente del Chelsea FC por una cifra de traspaso de 37 millones de euros.

A pesar de sus dos goles en los tres últimos partidos de la temporada recién finalizada, el francés ya no tiene perspectivas dentro del sistema del nuevo técnico milanés. Según el experto en fichajes Fabrizio Romano, Amorim ya le comunicó al delantero en una conversación personal que no cuenta con él.

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¿Quiénes figuran en la lista de descartes del AC Milan?

David Odogu también está ante una despedida temporal del club de la moda. Para el central de 20 años e internacional juvenil alemán se busca actualmente un destino adecuado en calidad de cedido, con el objetivo de garantizarle minutos a un nivel más alto. Desde la Bundesliga, entre otros, el 1. FSV Mainz 05 ha mostrado un interés concreto en hacerse con los servicios del talento defensivo.

Además de Nkunku y Odogu, la reestructuración prevista también afecta a otros nombres destacados de la plantilla. Los defensas Filippo Terracciano, Fikayo Tomori y Pervis Estupiban recibieron, al igual que el mediocentro defensivo de 27 años Youssouf Fofana, permiso para salir traspasados.

El delantero centro Santiago Gimenez tampoco entra ya en los planes de futuro del histórico club italiano y puede empezar a buscarse un nuevo destino desde este mismo momento.