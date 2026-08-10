Según informa el periodista de fichajes Gianluca Di Marzio, el joven de 26 años Thijs Dallinga debería reforzar el ataque del Werder.

Hasta la fecha, para la posición de delantero centro llegaron el mundialista suizo Cedric Itten (libre desde el Fortuna Düsseldorf, 15 goles en 30 partidos) y Kenny Quetant (tres millones de euros desde Le Havre). Además, Dawid Kownacki regresó de su cesión en el Hertha BSC, pero todavía debería ser vendido antes de que termine el periodo de fichajes.

Dallinga se marchó en 2024 del FC Toulouse al FC Bolonia por la friolera de 16 millones de euros, pero allí no pudo cumplir ni de lejos con las altas expectativas. En 80 partidos oficiales solo marcó doce goles (ocho asistencias). Desde su debut en noviembre de 2023, también está fuera de la selección neerlandesa.

Al Werder Bremen le esperan ingresos gigantescos por traspasos

El elevado traspaso por Dallinga podría asumirlo el Werder si todavía hay movimientos en el capítulo de salidas. En ese sentido, el foco está claramente puesto en la joya de la defensa central Karim Coulibaly. Según Deichstube, una venta está firmemente prevista, y los interesados hacen cola para cerrar una operación lucrativa.

Aunque al final probablemente no sean los 40 millones de euros de los que ya se llegó a hablar una vez, Coulibaly dejará igualmente en las arcas del Werder una generosa suma de millones si realmente se va. La venta más cara de la historia del club hasta ahora se remonta al verano de 2009, cuando el legendario Diego se marchó a la Juventus por 27 millones de euros.

Mientras tanto, el relevo en la defensa central ya está asegurado: el Bremen fichó en verano a Oskar Wojcik procedente del Cracovia por tres millones de euros.

Sin embargo, que Dallinga vaya realmente a cambiar Bolonia por el Osterdeich está lejos de estar decidido, según Di Marzio. Otro club de la Bundesliga también habría puesto sus ojos en el neerlandés y podría complicarle la vida al Werder en el pulso por el fichaje.

Según Di Marzio, lo único seguro es que Dallinga dejará Bolonia este verano tras dos años y pese a tener contrato hasta 2028. Como alternativas para la delantera del Werder, el italiano mencionó mientras tanto a Tomas Bobcek, del Gdansk, y a Alexis Cuello, de San Lorenzo.