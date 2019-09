¿Llegarán en el mercado de invierno? Los fichajes y las salidas que le quedaron pendientes al Atlético de Madrid

Los movimientos que finalmente no se concretaron en el equipo capitalino.

El ha tenido un verano de lo más ajetreado. Después del cierre de la primera ventana para fichar, el equipo rojiblanco se encargó de solventar en primer lugar todas las bajas que iban apareciendo a medida que iban pasando los días después de terminar la temporada. Las bajas más destacadas fueron las de Antoine Griezmann, Rodrigo Hernández y Lucas Hernández, que pagaron sus respectivas cláusulas en la sede de y se marcharon del equipo rojiblanco.

Las respectivas ausencias se fueron cubriendo con nombres y grandes fichajes. El caso más claro, el de Joao Felix. El portugués se ha convertido en la incorporación más cara de la historia del Atlético de Madrid y está llamado a ser uno de los grandes puntales del equipo rojiblanco en los próximos años. Además del ex del , llegaron otros jugadores de renombre, como fue el caso de Marcos Llorente, procedente del , Felipe Monteiro y Héctor Herrera, del , Renan Lodi, del Atlético Paranaense o Mario Hermoso, del .



Sin embargo, no todo fueron movimientos exitosos dentro del mercado de fichajes veraniegos en las oficinas del Wanda Metropolitano. Este mismo verano, se sucedieron dos grandes casos de jugadores que estuvieron muy cerca de vestirse con la camiseta rojiblanca, pero que finalmente, por unos motivos distintos, no pudieron salir de sus clubes de origen. Incluso, ha habido casos de jugadores que no han podido salir del Atlético a pesar de que estuvieron realmente cerca de marcharse de la capital de .

JAMES RODRÍGUEZ-REAL MADRID

El primer culebrón que no se pudo llevar a cabo fue el de James Rodríguez. El centrocampista colombiano, que en un principio no entraba en los planes de Zinedine Zidane, estaba en la rampa de salida en el Real Madrid. De hecho, se llegó a intentar que no se entrenase con el resto de sus compañeros para evitar que coincidiese con, entre otros, Gareth Bale, en el campo de entrenamien ento de Valdebebas, ciudad deportiva del equipo blanco.

El acuerdo entre ambos conjuntos estuvo cercano para que el cafetero se vistiese con los colores rojiblancos. Sin embargo, el encuentro amistoso entre Atlético y Real Madrid cambió por completo los planes. La goleada que el conjunto colchonero asestó a los 13 veces campeones de Europa (7-3) en Nueva Jersey (EEUU) hizo que los directivos blancos se cerraron en banda a la salida del internacional colombiano y se descartó por completo su trasvase al Wanda Metropolitano.

RODRIGO MORENO - VALENCIA CF

El otro gran culebrón del verano para los de la capital de España. Rodrigo Moreno entró en escena justo después de que se desactivara la ofensiva rojiblanca por James Rodríguez. El , a través de su propietario Peter Lim, se mostró más que dispuesto a dejar marchar a su gran estrella, a pesar de clasificarse para la Champions y después de la final de la , en la que conquistaron los ches el título, con una actuación destacada del internacional español.

Sin embargo, la operación por la que Ángel Correa se marcharía a Milán se fue desinflando y las opciones rojiblancas para que Moreno se vistiese con la camiseta del Atlético fueron bajando de forma gradual a medida que iban avanzando los días en el mercado de fichajes. Finalmente, no ha podido ser y el '19' del Valencia seguirá vistiendo la camiseta blanquinegra, al menos esta temporada que ha comenzado sin la mejor versión del delantero nacido en Río de Janeiro.

ÁNGEL CORREA - ATLÉTICO DE MADRID

Correa al final seguirá vistiendo los colores madrileños después de un verano en el que ha estado más fuera que dentro del Atlético de Madrid. Después de terminar una irregular temporada para el argentino, en la que mezcló buenas actuaciones con días para el olvido, el club decidió poner al extremo en venta. Ofertas no faltaron, pero el interés más intenso fue el del Milan, que realizó a lo largo de las últimas semanas numerosas ofertas por el jugador.

Sin embargo, ninguna de las ofertas satisfizo las exigencias económicas de la directiva, que puso como condición su salida a la llegada de Rodrigo, para no superar el tope salarial que impone LaLiga. A pesar de los esfuerzos milanistas, Correa no se moverá de la capital de España y su futuro dentro del equipo es una incógnita, después de la atípica situación vivida en las últimas fechas, en las que no ha jugado ni un solo minuto en el torneo de la regularidad, ya sea por sanción o lesión.