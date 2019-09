Los tres planes que fallaron en el Real Madrid

El Real Madrid cierra el mercado de fichajes con varios fracasos en operaciones claves

El ha tenido un verano de lo más atípico. De fichar todo en el mes de junio a estar casi dos meses sin hacer casi ningún movimiento, excepto las cesiones de Reguilón al , Lunin al , Luca al , Kubo al ... Y en las últimas horas, la venta de Keylor Navas, el portero de las tres Champions consecutivas, al a cambio de la cesión durante una temporada de Areola.

El cuadro blanco, después de una campaña de lo más decepcionante, tenía muchas esperanzas en este mercado de fichajes. Sin embargo, a lo más parecido a un galáctico que se ha firmado es a Eden Hazard, un viejo deseo de Florentino Pérez, presidente de la entidad de Concha Espina, y del entrenador del equipo madrileño, Zinedine Zidane.

1. NEYMAR JR - PARÍS SAINT GERMAIN

No se peleó tanto como por otros, pero que Neymar Jr es del agrado de Florentino Pérez no es ningún secreto. El jugador brasileño es objeto de deseo del máximo dirigente blanco desde que jugaba en el Santos. Sin embargo, las altas cifras que ya entonces se manejaban en la hipotética operación, sumado al adelanto del FC en firmar al delantero a cualquier precio, hizo que el fichaje de Neymar, que llegó a hacer unas pruebas en el conjunto merengue, se frustrase y no llegue a estar, por el momento, con la camiseta blanca del Real Madrid.

En esta ocasión, el cuadro de la capital de estuvo muy atento a todo lo que sucedía en la negociación entre el PSG y el equipo culé. De hecho, se llegó a afirmar que el equipo francés prefería vender a Neymar al Real Madrid debido a las nulas relaciones entre ambas entidades. Sin embargo, el deseo del punta de volver a la que había sido casa durante varias temporadas prevaleció y esa puerta se cerró de golpe para el equipo blanco, que sin embargo, no fue su mayor decepción en este mercado estival de fichajes.

2. PAUL POGBA - MANCHESTER UNITED

Si Neymar es el capricho del presidente del Real Madrid, Paul Pogba es el del técnico del equipo madridista, Zinedine Zidane. Hace varias temporadas que el francés tiene al centrocampista del apuntado en rojo en su agenda. Pogba es muy del gusto de Zidane, que le ha puesto la etiqueta de prioritario a uno de los mejores jugadores en su posición de todo el Viejo Continente. Sin embargo, hay un duro escollo para que esta complicada operación llegue a un final feliz para todas las partes.

Ese no es otro que el Manchester United. El equipo inglés ya ha demostrado en varias ocasiones que quieren contar con Paul, a pesar de que su rendimiento en su estancia en los 'red devils' no haya sido el que mostró cuando vestía la camiseta de la . Sin embargo, hay una gran confianza en las habilidades del campeón del mundo con , y quieren seguir contando con sus servicios, a pesar de la pujanza del equipo español, que a pesar de no haber conseguido aún el fichaje, no va a darlo por cerrado ni mucho menos.

3. DONNY VAN DE BEEK - AJAX

El plan B para el centro del campo si fallaba el plan Pogba. Van de Beek, después de su exhibición en el Santiago Bernabéu, se hizo un nombre, y eso no ha pasado de fondo en los despachos de Chamartín. El holandés era una opción mucho más asequible que la del francés y podía ofrecer un gran rendimiento ante el trabajo de algunos de los hombres del conjunto blanco, que no pasaron su mejor temporada la que finalizó en el mes de junio, con partidos como el 1-4, como mejor ejemplo.

A pesar de que club y jugador reconocieron las negociaciones para que Van de Beek pudiera vestirse a partir de la primera jornada de con la camiseta blanca, la entrada en el plan del técnico blanco, Zinedine Zidane, mandó todo el trabajo al traste. El entrenador paró toda operación porque estaba seguro de que se podía convencer al Manchester United, que pidió casi 200 millones por Pogba, y de momento, el plan Van de Beek se ha quedado parado... hasta el año que viene.