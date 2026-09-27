El Al-Ahly egipcio reveló los detalles de las lesiones de dos de sus jugadores, el marroquí Achraf Bencharki y Karim El Debes.

El doctor Ahmed Gaballah, médico del equipo, declaró al centro de prensa de su club: "La lesión de Bencharki consiste en una inflamación del tendón de Aquiles, mientras que Karim El Debes sufre un desgarro de segundo grado en el aductor derecho".

Y añadió: "El cuerpo técnico prefirió conceder a Bencharki un descanso del entrenamiento colectivo del equipo, aplicándole sesiones de tratamiento para prepararlo antes de regresar más adelante a los entrenamientos grupales".

Y concluyó: "El Debes seguirá un programa de fisioterapia y rehabilitación física para prepararlo de cara al próximo periodo".





El Al-Ahly no anunció el tiempo de baja de Bencharki y El Debes, lo que deja en la incógnita su situación de cara al partido de la cumbre.

Estas lesiones llegan para generar inquietud dentro del castillo rojo, especialmente con la cercanía del esperado partido de la cumbre ante el rival tradicional, el Zamalek, previsto para el próximo 11 de octubre en el estadio Internacional de El Cairo.

El Al-Ahly había aclarado anteriormente que Taher Mohamed Taher se reincorpora de forma gradual a los entrenamientos colectivos de su equipo.

Taher Mohamed había sufrido una lesión en el partido del Al-Ahly ante el Abu Qir Fertilizers disputado en la liga egipcia.

Taher Mohamed sufrió una lesión consistente en una fuerte contusión y una afección en los ligamentos del codo izquierdo.

Está previsto que dispute dos amistosos ante el Al-Ittihad Misrata libio y el Misr El Makkasa, antes del partido contra el Petrojet Assiut en la inauguración de la fase de grupos de la Copa de la Capital de Egipto.