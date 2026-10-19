Ruben van Bommel es una opción para el gran duelo del domingo en casa contra el Feyenoord. Así lo aseguró el lunes el entrenador del PSV, Peter Bosz, en una rueda de prensa previa al encuentro con el FC Porto en la fase de liga de la Champions League.

Van Bommel no jugó el pasado sábado contra el ADO Den Haag (derrota por 2-1) y tampoco ha viajado a Portugal para el gran choque europeo del PSV contra el Porto de Francesco Farioli. Sin embargo, Bosz se muestra optimista sobre la posibilidad de que el extremo juegue contra el Feyenoord.

«Ruben entrenó el domingo con el grupo durante la mayor parte de la sesión. Decidimos que todavía no está lo bastante en forma para participar aquí. Sin duda, es una opción de cara al domingo», declaró Bosz en la rueda de prensa, según recoge De Telegraaf.

Guus Til, que sufrió una lesión en la cabeza contra el ADO, parece que estará recuperado a tiempo para el partido a domicilio contra el Porto. «Ha seguido un protocolo. El domingo ya se encontraba algo mejor. Por eso decidimos traerlo. Entrenará con el equipo y, después de la sesión, decidiremos si puede jugar», explicó Bosz.

El PSV ha perdido sus últimos tres partidos. Bosz sabe, por tanto, que el equipo afronta el partido de Champions League del martes bajo presión. «Tenemos que ganar. Eso forma parte del PSV. Lo importante es ganar. No lo hemos conseguido en varias ocasiones últimamente. Para ganar tendremos que ser más constantes».

«Si miras el partido contra el Leipzig, dominamos durante buena parte, pero también hubo fases en las que estuvimos peor. En esos momentos cedemos la iniciativa. Tenemos que mejorar eso», analizó Bosz sobre la derrota por 1-0 de la semana pasada en Alemania.

El Porto también cayó en la anterior jornada de la Champions League. El gigante portugués perdió por 3-2 en su visita al Real Betis. Antes había perdido por 0-2 ante el Manchester City.