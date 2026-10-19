Ruben van Bommel es una opción para el gran partido del domingo en casa contra el Feyenoord. Así lo afirmó el lunes el entrenador del PSV, Peter Bosz, en una rueda de prensa previa al encuentro con el FC Porto en la fase de liga de la Champions League.

Van Bommel no jugó el pasado sábado contra el ADO Den Haag (derrota por 2-1) y tampoco ha viajado a Portugal para el duelo europeo del PSV contra el Porto de Francesco Farioli. Sin embargo, Bosz es optimista sobre la posibilidad de que el extremo juegue contra el Feyenoord.

«Ruben entrenó el domingo con el grupo durante la mayor parte de la sesión. Hemos decidido que todavía no está lo suficientemente en forma para jugar aquí. Sin duda, es una opción de cara al domingo», declaró Bosz, según recoge De Telegraaf.

Guus Til, que sufrió una lesión en la cabeza contra el ADO, parece que estará recuperado a tiempo para el partido a domicilio contra el Porto. «Se ha seguido el protocolo. El domingo ya se encontraba algo mejor. Por eso decidimos llevarlo. Entrenará y, después de la sesión, decidiremos si está en condiciones de jugar», explicó Bosz.

El PSV ha perdido sus tres últimos partidos. Bosz sabe, por tanto, que hay presión de cara al encuentro del martes en la Champions League. «Tenemos que ganar. Eso forma parte del PSV. Lo importante es ganar. No lo hemos conseguido en varias ocasiones últimamente. Para ganar tendremos que ser más constantes».

«Si miras el partido contra el Leipzig, dominamos durante buena parte del encuentro, pero también hubo fases en las que estuvimos peor. En esos momentos cedemos la iniciativa. Eso tiene que mejorar», analizó Bosz sobre la derrota por 1-0 de la semana pasada en Alemania.

El Porto también perdió en la jornada anterior de la Champions League. El conjunto portugués cayó por 3-2 en su visita al Real Betis. Anteriormente había perdido por 0-2 contra el Manchester City.