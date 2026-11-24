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El PSG probablemente no podrá contar con dos de sus jugadores más importantes hasta el final de la temporada. Por eso, el mercado de invierno podría cobrar aún más interés para el club parisino.

Poco antes había celebrado eufórico el gol que puso a los visitantes 1-2 en la victoria por 2-3 del Paris Saint-Germain en Niza, a primera hora de la tarde del sábado. Pero en el fatídico minuto 39 todo aquello dejó de importar.

En una jugada de muy mala fortuna, Desire Doue se torció la rodilla sin que interviniera ningún rival y gritó de dolor , mientras sus compañeros llamaban con urgencia a los servicios médicos. Todos comprendieron enseguida que Doue había sufrido una lesión grave. Al día siguiente llegó la amarga confirmación para el jugador de 21 años y el PSG: casi exactamente un mes después de que Khvicha Kvaratskhelia sufriera la misma lesión en octubre , Doue también se rompió el ligamento cruzado .

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«Mantente fuerte, hermano», escribió Kvaratskhelia a Doue en una historia de Instagram poco después de conocerse el desolador diagnóstico que ahora une a las dos estrellas. «Superaremos esto, pronto volveremos a estar juntos en el campo, a reír y a hacer lo que más nos gusta. Todos estamos a tu lado».

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El PSG pierde durante meses a dos pilares de sus dos títulos de Champions League

París se queda previsiblemente para el resto de la temporada sin dos pilares de las dos últimas campañas, tan exitosas, y de sus dos títulos consecutivos de Champions League. Solo en el caso de Kvaratskhelia queda la esperanza de que pueda regresar en la fase final de la temporada, a finales de mayo.

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En cualquier caso, la pregunta es: ¿cómo reaccionará el PSG ante la ausencia durante meses de dos jugadores absolutamente clave para Luis Enrique y decisivos en el poderío ofensivo del campeón francés? ¿Aprovechará el club parisino, conocido por gastar con facilidad, el próximo mercado de invierno para reforzar de nuevo el ataque?

Conviene empezar por las alternativas que el PSG ya tiene en su plantilla. Ousmane Dembele es el único integrante del temido tridente parisino que sigue en condiciones de jugar, aunque el ganador del Balón de Oro de 2025 sufre lesiones con frecuencia. Últimamente volvió a darle problemas el muslo y solo ha sido titular cinco veces en lo que va de temporada.

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Tras las bajas de Kvaratskhelia y Doue, para el PSG es aún más importante que Dembele supere sus problemas físicos. Visto desde fuera, también resulta muy interesante observar cómo afecta el aumento de responsabilidad al resto de atacantes.

¿Qué alternativas tiene el PSG en su plantilla?

Porque sigue contando con opciones de gran nivel, aunque la plantilla experimentó muchos cambios durante la remodelación del pasado verano. Que el club parisino dejara marchar a Bradley Barcola al Liverpool resulta ahora, visto en retrospectiva, especialmente desafortunado. El internacional francés sería titular indiscutible, precisamente lo que había deseado para quedarse en París. Pero, como en los partidos más importantes a menudo tenía que esperar su turno por detrás de Dembele, Doue y Kvaratskhelia, Barcola buscó un nuevo reto en Liverpool.

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Otros tres atacantes dejaron la capital francesa el pasado verano: Goncalo Ramos, rumbo al Milan; Ibrahim Mbaye, formado en el club, al Aston Villa; y Kang-in Lee, al Atlético de Madrid. En total, el PSG ingresó casi 290 millones de euros por los atacantes que se marcharon. Reinvirtió algo menos de la mitad, y la mayor parte del dinero se destinó a los sustitutos de Barcola y compañía.

Para las bandas llegaron dos jóvenes prometedores y de gran potencial: Mika Godts, de 21 años, fichado del Ajax por 45 millones de euros, y Maghnes Akliouche, de 24, incorporado del Mónaco por 50 millones. Ambos han dejado ya su huella, aunque Akliouche ha mostrado más consistencia.

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Al internacional francés parece resultarle más fácil adaptarse a la plantilla repleta de estrellas del PSG y ya ha protagonizado varias actuaciones destacadas, sobre todo en la Champions League. Por ejemplo, marcó un gol espectacular en la victoria por 2-4 ante el Manchester City en octubre y dio dos asistencias en el 0-6 en Villarreal a principios de noviembre.

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Así, mientras Akliouche ya ha dado muestras de que podría sustituir con éxito a Kvaratskhelia y Doue al menos en algunos momentos, Godts, que tantas veces deslumbró en el Ajax, aún no ha completado satisfactoriamente el salto de la Eredivisie al que quizá sea ahora mismo el mejor equipo del mundo. Al internacional belga todavía le cuesta adaptarse al PSG. Tampoco el campeón del mundo Ferran Torres, llegado del Barcelona por 48,5 millones de euros, ha logrado convencer con regularidad en su nuevo club.

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Mientras tanto, varios jugadores de futuro pueden esperar más minutos y oportunidades para demostrar su valía. Destaca Senny Mayulu, de 20 años, que ha llamado la atención con cuatro goles y dos asistencias en los últimos cinco partidos oficiales. Quentin Ndjantou, de 19 años y también formado en el club, espera su oportunidad, al igual que Dro Fernandez, de 18, que llegó a París procedente del Barça a principios de año.

¿Espera el PSG encontrar a otro Kvaratskhelia?

Aun así, es perfectamente posible que Enrique quiera otro refuerzo ofensivo en enero ante esta situación excepcional, marcada por una enorme mala suerte con las lesiones. Hace casi dos años, el PSG obtuvo un resultado especialmente positivo con un fichaje invernal de renombre: en enero de 2025 pagó 80 millones de euros al Nápoles por Kvaratskhelia. En los meses siguientes, el georgiano se convirtió en una de las piezas decisivas para conquistar la primera Champions League de la historia del club, tan ansiada durante años.

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Todo apunta a que Kvaratskhelia no podrá contribuir al objetivo de levantar la tercera Champions consecutiva. ¿Lo hará en su lugar otro jugador excepcional que llegue a mitad de temporada? Junior Kroupi probablemente costaría una cantidad similar a la que se pagó por Kvaratskhelia.

El francés del Bournemouth podría ser el nombre que más suene en el PSG como posible fichaje de invierno tras su mes de pesadilla. Kroupi destaca por su regate y su extraordinario toque, tiene facilidad para marcar y es tremendamente rápido. Además, puede jugar en varias posiciones: aunque en Bournemouth suele actuar como delantero centro, también puede desenvolverse sin problemas por la banda izquierda.

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Así lo hizo recientemente con la selección francesa, con la que debutó a mediados de noviembre, de la mano del gran Zinedine Zidane, en la derrota por 3-1 en Italia. Tres días después, Kroupi salió del banquillo para disputar algo menos de media hora por la izquierda en el triunfo por 2-1 ante Turquía y aprovechó la oportunidad para marcar su primer gol como internacional.

¿Debe temer Marco Rose la marcha de Junior Kroupi?

El jugador de 20 años, formado en el Lorient y llegado desde allí al Bournemouth en 2025, despierta un enorme interés. Varios grandes clubes de la Premier League estarían pujando por Kroupi, al igual que el PSG y el Barcelona. Según informó recientemente The Athletic , el recién estrenado internacional se inclinaría más por salir de Inglaterra, y el Barça sería, en realidad, el destino de sus sueños.

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Sin embargo, está por ver si el club catalán, con problemas económicos, podría pagar el traspaso de Kroupi, cuyo contrato con el Bournemouth se extiende hasta 2030. Por tanto, el PSG tendría abierta la puerta para adelantarse, sobre todo si mueve ficha este mismo invierno.

Pero eso no le haría ninguna gracia a un exitoso entrenador alemán: Marco Rose, que ha encadenado nueve victorias en partidos oficiales con el Bournemouth y ha llevado al equipo hasta el quinto puesto de la Premier League , quiere dar cada vez más protagonismo a Kroupi. El talentoso francés se perdió los dos primeros meses de la temporada por una lesión en el pie y desde finales de octubre se ha ido reincorporando poco a poco.

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Kroupi podría aportar una nueva dimensión al juego del equipo de Rose, que ya está obteniendo excelentes resultados. Por eso, sería aún más frustrante para los Cherries que el PSG se decidiera a actuar tras las bajas de sus dos estrellas.

Una buena noticia para el Bournemouth: el club parisino también ha sacado otros nombres destacados de atacantes de su lista de posibles fichajes y, al parecer, sigue muy de cerca la Bundesliga. El diario español as señala a Antonio Nusa, del RB Leipzig, como uno de los principales candidatos del PSG para responder al doble golpe de las roturas de ligamento cruzado. Junto a Kroupi y al noruego de 21 años, en la posible lista de fichajes parisina figurarían muchos otros jugadores. Según as, entre ellos están Gianluca Prestianni (Benfica), Estevao (Chelsea), Nico Williams (Athletic de Bilbao), Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) e incluso Luis Diaz (Bayern de Múnich).