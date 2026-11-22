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Jose Mourinho elogió la actitud de Carlos Espi, autor del gol de la victoria, pero advirtió de que el Real Madrid no puede seguir dependiendo de las remontadas en los últimos minutos tras imponerse por 2-1 al Celta de Vigo. El técnico portugués también explicó por qué las características de sus actuales extremos le impiden alinear de inicio a Espi junto a Kylian Mbappe en un 4-4-2 tradicional.

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Mourinho celebra tres «puntos de oro» tras un parón agotador

Jose Mourinho celebró tres «puntos de oro» después de que el Real Madrid remontara el gol de Pablo Duran en el minuto seis para vencer por 2-1 al Celta de Vigo y sumar su novena victoria consecutiva. Tras el penalti fallado por Kylian Mbappe en la primera parte, Jude Bellingham empató en el minuto 66 y el suplente Carlos Espi marcó el gol de la victoria en el 85.

Mourinho reveló que su plantilla estaba físicamente agotada después de que varios jugadores afrontaran vuelos de 12 horas y alteraciones de sus rutinas durante sus compromisos internacionales. También señaló que Arsenal, Manchester City, Chelsea y Bayern de Múnich, todos ellos rivales, tampoco ganaron ese mismo día. «He visto a gente con dificultades físicas, he visto a gente que no estaba en su mejor momento y luego he visto a gente que se ha superado y ha encontrado fuerzas en la mentalidad, en el grupo, en las ganas de ganar», dijo Mourinho. «Como bromeé en Realmadrid TV, no es una bebida isotónica en el descanso lo que les da energía. Es el grupo».

Por qué Espi destaca desde el banquillo y no junto a Mbappe

Mourinho elogió el instinto de Espi dentro del área y su humildad, atribuyó parte de su desarrollo al entrenador portugués que tuvo anteriormente en el Levante y explicó por qué actualmente utiliza al español como suplente para cambiar los partidos en lugar de alinearlo de inicio junto a Mbappe.

«Es un jugador con mucha calidad en el área, que va bien por alto y que juega bien de espaldas a la portería», dijo Mourinho. «Es el tipo de jugador que no se deja llevar por las historias de que necesita jugar más o de que Kylian debería estar en el banquillo para que él pueda jugar. Jugar con dos delanteros puros significa que los extremos tienen que defender muy bien por dentro. Con las características de nuestros extremos, no estamos preparados para jugar con un 4-4-2 puro».

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La apuesta táctica casi deja expuesto al Madrid en los últimos minutos

Tras agotar todos sus cambios en busca de la victoria, incluido el de Marc Cucurella para que cerrara por dentro y cubriera a Iago Aspas, Mourinho admitió que el Real Madrid terminó el partido con un esquema desequilibrado: cuatro delanteros puros, además de Bellingham y Arda Guler en el centro del campo.

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«Llegará un día en que no remontaréis. Obviamente, eso me preocupa», advirtió Mourinho. «Después del 2-1, el Celta, como es lógico, intentó empatar. No nos quedaban cambios. Hoy habría inventado un sexto cambio para quitar a Bellingham o a Guler y meter a Tchouameni, pero esa opción no existe. Con el equipo con el que terminamos el partido, si hubiéramos marcado 15 minutos antes del final, no creo que hubiéramos ganado».

La exigencia del Bernabéu y los planes para la Champions League del martes

Mourinho también pidió a sus jugadores que asumieran las grandes expectativas del público del Bernabéu, que considera una característica inherente a vestir la camiseta blanca. Además, dedicó unas palabras de afecto a la familia de Jesus de Miguel, que estaba de luto y se encontraba presente.

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De cara al partido de Champions League del martes, Mourinho zanjó pronto cualquier debate sobre su alineación: «Ayer dije que Vini Jr. o saldría desde el banquillo o sería titular. Así no me lo preguntáis el lunes y, para daros menos de qué hablar durante los próximos dos días, seré el malo y acabaré ya con la historia. Titular el martes».