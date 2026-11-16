¿Llegará al duelo ante el Villarreal? Indicios positivos sobre la lesión de la estrella del Barcelona

Compartir Sigue a GOAL en Google

Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, se vio obligado a abandonar el terreno de juego entre el primer y el segundo tiempo del partido entre España e Inglaterra en la Liga de las Naciones de Europa, después de que el cuerpo técnico de la Roja decidiera sustituirlo.

Anuncios

El entrenador Luis de la Fuente explicó, durante la rueda de prensa, que el central catalán no pudo continuar jugando debido a problemas en la zona del muslo.

Y aunque la Federación Española de Fútbol confirmó que las molestias que sufre Cubarsí no parecen graves, el técnico y el jugador no quisieron arriesgar.

El diario Sport informó de que los indicios iniciales sobre el estado de Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, parecen muy positivos.

Está previsto que Cubarsí se desplace hoy lunes a la ciudad deportiva Joan Gamper, donde se someterá a un reconocimiento por parte del cuerpo médico del Barcelona.

Anuncios Anuncios

Y, si fuera necesario, se someterá a pruebas médicas para determinar si sufre una lesión y, en ese caso, conocer su gravedad.

Related Topics

Lo mismo se aplica a Frenkie de Jong, según explicó el propio diario Sport. Xavi Hernández eximió al jugador neerlandés de participar, tras comprobarse que no se encontraba en condiciones de disputar el partido de su selección ante Alemania esta noche.

Se espera que el jugador neerlandés llegue hoy lunes a las instalaciones del Barcelona para someterse a los mismos procedimientos médicos a los que se someterá Cubarsí.

Anuncios

Es posible que el estado del jugador neerlandés rodee alguna incógnita adicional, aunque Xavi lanzó un mensaje de tranquilidad a la afición del Barcelona, al afirmar: "Es una lesión leve".

Todavía es demasiado pronto para saber si Cubarsí y Frenkie de Jong estarán disponibles para el entrenador Hansi Flick en el enfrentamiento ante el Villarreal.

Anuncios

Hansi Flick y los miembros de su cuerpo técnico harán un seguimiento minucioso del estado de los jugadores a lo largo del día.

Tras recuperar los servicios de Eric García y estar cerca de recuperar a Jules Koundé y Dani Olmo, además de Rodri, que sigue avanzando en su programa de recuperación con indicios positivos, el Barcelona espera que De Jong y Cubarsí no sufran ningún problema físico grave y, por tanto, que no se vean obligados a ausentarse de ningún partido.