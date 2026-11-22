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Luciano Spalletti alcanzó el domingo un hito histórico en el banquillo de la Juventus al dirigir su partido número 600 en la Serie A. El veterano entrenador aprovechó la ocasión para abordar las especulaciones sobre su futuro tras la dominante actuación de su equipo en la segunda parte ante el Venezia en el Allianz Stadium.

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Spalletti alcanza un hito en medio de la presión

El entrenador de la Juventus, Spalletti, celebró su partido número 600 en un banquillo de la Serie A con una contundente victoria por 4-0 ante el Venezia , pero la tarde comenzó en un ambiente mucho más hostil. La Juventus recibió los abucheos de su propia afición al descanso, cuando nada hacía pensar que acabaría logrando un resultado tan convincente frente al equipo de Davide Nicola.

Preguntado por su futuro y sus objetivos tras alcanzar una cifra tan significativa en el fútbol italiano, el exentrenador del Napoli optó por responder con humor a los rumores. «Con todo lo que se dice, ¿cuál es tu objetivo profesional tras llegar a los 600 partidos? Llegar al 601.º es la respuesta, porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa», bromeó ante los medios después del encuentro.

Woltemade prende la chispa

El punto de inflexión del partido llegó al descanso, cuando Nick Woltemade entró tras la lesión de Kerim Alajbegovic. El suplente tuvo un impacto inmediato y abrió el marcador después de que un remate defectuoso de Weston McKennie le dejara el balón a placer. Su gol desencadenó un cambio de rumbo notable: Teun Koopmeiners marcó el segundo y Juan Cabal hizo el tercero de cabeza. Randal Kolo Muani completó después la goleada por 4-0 desde el punto de penalti, tras haber provocado él mismo la pena máxima.

El veterano técnico no tardó en reconocer el mérito de sus jugadores por su cambio de mentalidad tras el descanso y señaló que el equipo por fin adoptó una idea colectiva que había faltado durante los primeros 45 minutos. «Salieron en la segunda parte eligiendo, tomando decisiones, con mayor fluidez en los pases e intentando tener una idea de equipo», declaró Spalletti a DAZN Italia.

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El encaje de Kolo Muani

A pesar del gol de Kolo Muani, Spalletti admitió que el exatacante del Paris Saint-Germain aún se está adaptando a una posición que no se ajusta de forma natural a sus instintos. «Estoy de acuerdo en que Kolo Muani se siente más cómodo en la izquierda, pero necesito a alguien que pueda jugar de delantero centro con todos estos partidos», explicó el entrenador al hablar del planteamiento táctico. La victoria también fue crucial para la Juventus, que llegó a los 21 puntos y ascendió al sexto puesto de la tabla, a cinco puntos del Como, cuarto clasificado.

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Spalletti detalló los problemas de profundidad de plantilla que condicionan sus decisiones y señaló que otros extremos, como Nico Gonzalez, Francisco Conceicao y Edon Zhegrova, compiten por los puestos en las bandas. «Así que debo estimularlo, demostrarle que puede hacerlo por el centro, pero tiene que generar ese espacio con su actitud para poder correr hacia esos espacios. Cuando recibe el balón con un rival a su espalda, ha demostrado que no es algo que le guste, pero puede llegar a esa posición en lugar de limitarse a quedarse quieto, preparado para recibir el balón», añadió.

En busca de regularidad pese a su brillantez

El entrenador también tuvo elogios y críticas para Edon Zhegrova, que personificó los dos extremos de la actuación de la Juventus. Zhegrova fue decisivo a la hora de crear ocasiones, pero también frustró al cuerpo técnico con momentos de desatención defensiva. A la Juventus le espera ahora una semana ajetreada: recibirá al Omonoia el jueves en la Europa League antes de viajar para enfrentarse al Como el domingo.

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«Zhegrova es un jugador increíble, porque a veces hace cosas que ni él mismo puede explicar. Tiene esa genialidad y, cuando parece imposible, sale con una acción que no figura en ningún manual táctico. Sin embargo, a veces deambula por el campo, se desconecta del partido y pierde el balón, como aquella vez en la que Bremer tuvo que intervenir para arreglarlo. Tener esta actitud en el fútbol es fundamental, porque no bastan un par de acciones: hay que ser constante durante todo el partido», concluyó Spalletti.