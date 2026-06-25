Llegan a los 11 000 riales... Precios desorbitados para las entradas del partido entre Arabia Saudí y Cabo Verde

En las últimas horas ha subido mucho el precio de algunas entradas revendidas para el partido entre Arabia Saudí y Cabo Verde en la fase final del Mundial 2026.

El partido se jugará en la madrugada del sábado en el estadio NRG, en la última jornada de la fase de grupos.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», hay 94 entradas disponibles para el partido entre Egipto y Arabia Saudí en las plataformas de reventa.

Los precios, según categoría, oscilan entre 511 $ (1.900 riales) y 3.040 $ (11.400 riales).

El encuentro es decisivo: ambos equipos deben ganar para avanzar a dieciseisavos sin depender de otros resultados.

Arabia Saudí es cuarta del Grupo H con 1 punto, a 1 de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.