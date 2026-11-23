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El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció que emitirá mañana martes su decisión definitiva sobre la final de la Copa Africana de Naciones 2025 entre Marruecos y Senegal.

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El TAS explicó este lunes, en un comunicado publicado en su página web oficial: «Se ha informado a las partes implicadas en el litigio de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo emitirá su decisión mañana martes, durante la tarde».

Asimismo, subrayó que el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha suspendido toda comunicación con los medios sobre esta decisión hasta que se anuncie oficialmente.

La selección senegalesa se proclamó campeona de la Copa Africana de Naciones 2025 tras imponerse a su homóloga marroquí por 1-0 en la prórroga.

La final estuvo marcada por algunos incidentes lamentables, entre ellos la retirada de los jugadores de Senegal tras la señalización de un penalti a favor de Marruecos antes del final del segundo tiempo.

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Después de una larga interrupción, los Leones de la Teranga volvieron al terreno de juego y el portero Édouard Mendy detuvo el penalti lanzado por Brahim Díaz.

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El tiempo reglamentario terminó sin goles, por lo que el partido se fue a la prórroga, en la que Pape Gueye marcó el tanto de la victoria senegalesa.

Pese a la coronación de Senegal, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) tomó una polémica decisión: retirar el título continental a los Leones de la Teranga y otorgárselo a Marruecos, a raíz de los lamentables incidentes de la retirada.

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Tras la decisión de la CAF, la Federación Senegalesa de Fútbol acudió al Tribunal de Arbitraje Deportivo para protestar por haber sido despojada del título de la Copa Africana y por su concesión a Marruecos.