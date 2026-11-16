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Después de que el fichaje de Endrick, del Real Madrid, parezca descartado, Nicolo Tresoldi podría volver a entrar en los planes del AC Milan.

Según informa el diario italiano Gazzetta dello Sport, el joven brasileño era el candidato preferido de los rossoneri para el próximo mercado de fichajes, pero, al parecer, las exigencias económicas de los madrileños son demasiado altas.

El Milan habría visto rechazada una oferta de 70 millones de euros por Endrick. Al parecer, el propio entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, vetó el traspaso. La intención sería mantener al jugador de 20 años en Madrid.

Eso volvería a hacer mucho más atractivo a Tresoldi para el conjunto milanés. Varios medios habían informado de que los italianos seguían desde hacía tiempo al delantero del Club Brujas, y el rechazo por Endrick podría haber sido el factor decisivo.

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Según se comenta, el Brujas pedirá en invierno 60 millones de euros por el internacional alemán sub-21, una cantidad que, a juzgar por la oferta presentada por Endrick, no debería suponer un gran obstáculo para el Milan. Al mismo tiempo, la Gazzetta dello Sport señala que los rossoneri no entrarán en una puja por el jugador de 22 años.

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Hasta hace poco, se daba por hecho que el Brujas no dejaría marchar a Tresolid en invierno bajo ninguna circunstancia. Un alto cargo del club belga, cuyo nombre no se reveló, declaró a Het Nieuwsblad que el jugador de 22 años era «intransferible» y que, por tanto, las ofertas en enero serían «totalmente irrelevantes». La Gazzetta informó, sin embargo, de que Tresoldi «solo espera una llamada» de los rossoneri, ya que el germano-italiano sueña desde niño con fichar por el Milan.

¿Qué clubes mostraron interés en fichar a Nicolo Tresoldi?

Tras una gran temporada de debut, en la que participó en 31 goles en 58 partidos, Tresoldi también está brillando en su segundo año en Bélgica (ocho goles en once partidos de liga). En la Liga de Campeones ha firmado actuaciones especialmente destacadas. Ya suma cinco goles en cuatro encuentros, entre ellos un triplete histórico contra el Inter de Milán.

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Ya el verano pasado, la lista de clubes interesados habría sido tan larga como ilustre. Tresoldi fue relacionado tanto con el FC Barcelona como con el Atlético de Madrid, y el BVB también apareció en repetidas ocasiones como posible destino.

Recientemente, tz y Münchner Merkur informaron, además, de que el Bayern de Múnich también seguía al internacional alemán sub-21 y que ya había enviado ojeadores a Bélgica en varias ocasiones. Aunque Harry Kane acaba de ampliar su contrato hasta 2029, el club ve en Tresoldi una posible «segunda arma» en el centro del ataque junto al excepcional jugador inglés.