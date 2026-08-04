Llamativo rumor en torno a Gianni Infantino y Donald Trump provoca una firme reacción de la FIFA: «Completamente inventado»

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habría pedido apoyo al Gobierno de Estados Unidos, según informa el New York Post. El organismo rector del fútbol mundial ya ha reaccionado con dureza a esas informaciones y habla de una completa ficción.
Infantino quedó recientemente en el punto de mira por su controvertido plan de vender a inversores una parte de los derechos comerciales relacionados con el Mundial. El proyecto multimillonario, con un valor estimado de 15.000 millones de dólares, encontró mucha resistencia dentro del mundo del fútbol. El presidente de la FIFA se vio finalmente obligado a retirar la propuesta.
The Telegraph informó anteriormente, basándose en una fuente, de que Donald Trump «hará todo lo que esté en su mano para ayudar a Infantino». Mientras tanto, sobre todo en Europa, crece la resistencia contra el presidente de la FIFA. La UEFA estaría aumentando la presión y estudiando posibilidades para hacer tambalear su posición.
Según el New York Post, el dirigente deportivo suizo-italiano ha intentado en varias ocasiones ponerse en contacto telefónico con el presidente estadounidense, pero no obtuvo respuesta. Por ello, Infantino buscaría ahora acercarse al secretario de Estado Marco Rubio. Según se informa, hay prevista una conversación personal entre ambos.
La FIFA, sin embargo, desmiente con firmeza esas informaciones. "El presidente de la FIFA no ha hablado por teléfono en los últimos días con el presidente de Estados Unidos ni con miembros de su Gobierno. Es completamente inventado", señala el organismo rector del fútbol mundial.
Por el momento, Infantino no se ha pronunciado públicamente sobre la inquietud generada. Además, un portavoz de la FIFA tampoco espera que vaya a hacerlo a corto plazo. A través de Instagram, el dirigente de 56 años sí reaccionó a las muestras de apoyo de las federaciones nacionales de fútbol de, entre otros países, Marruecos, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Sri Lanka y Bután.