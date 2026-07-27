El Ajax ha cedido a Julian Rijkhoff por una temporada al FC Andorra, según ha confirmado el club de Ámsterdam a través de sus canales oficiales. El delantero, de 21 años, se incorpora con efecto inmediato al club de la Segunda División española, donde jugará hasta el verano de 2027. En el acuerdo de cesión también se ha incluido una opción de compra.

Llama la atención que el Ajax haya ampliado primero en un año el contrato de Rijkhoff antes de cederlo. Su vínculo ahora se extiende hasta el 30 de junio de 2028, con una opción por una temporada adicional. De este modo, el club de Ámsterdam evita que el delantero pueda marcharse gratis tras su cesión y le da al FC Andorra la posibilidad de incorporarlo de forma definitiva.

Rijkhoff regresó al Ajax en el invierno de 2024, después de que el club de Ámsterdam lo recomprara al Borussia Dortmund por aproximadamente 1,4 millones de euros. El atacante ya había pasado anteriormente por la cantera de Ámsterdam, pero en 2021 optó por marcharse al gran club alemán.

La nueva etapa de Rijkhoff en el Ajax acabó siendo una decepción. Su debut oficial con el primer equipo se produjo el 15 de febrero de 2024, en el partido en casa contra el FK Bodø/Glimt en la Conference League. Al final, disputó solo once partidos oficiales con el primer equipo del Ajax.

La temporada pasada, el delantero ya sumó experiencia durante su cesión en el Almere City FC, con el que firmó 19 goles y 4 asistencias en 44 partidos.