Llamamiento urgente del seleccionador de Senegal antes del partido contra Francia

Bab Thiaw, seleccionador de Senegal, pide a la comunidad senegalesa de Nueva York y otros lugares que apoye a la selección en su debut contra Francia el martes, ante la ausencia de aficionados por las políticas de visados.

Pidió a los aficionados residentes en Estados Unidos que respalden al equipo para compensar la ausencia de la afición local, que no pudo viajar.

Senegal notará la ausencia de su afición por las restricciones de visado impuestas por Estados Unidos, uno de los países africanos cuyos ciudadanos pagan tasas más altas y sufren más denegaciones.

Los Leones de la Teranga suelen contar con el respaldo de peñas organizadas, como la asociación «Gaiendi», cuyos miembros lucen los colores de la bandera senegalesa y animan sin pausa.

El seleccionador, Bab Thiaw, reconoció en la víspera del duelo contra Francia: «Es un tema político y prefiero centrarme en el deporte, pero nos hubiera gustado tener a nuestros aficionados; ellos nos dan alas en los momentos difíciles».

Aun así, confía en el respaldo de los senegaleses residentes en Francia y de la diáspora norteamericana.

En Manhattan reside una comunidad de unos 20 000 senegaleses, principalmente en el barrio de «Pequeña Senegal» en Central Harlem, y hay grupos similares en Chicago y Montreal.

Thiaw confía en que estos seguidores compensen la ausencia de los que no pueden viajar desde África.

Thiaw añadió: «Tenemos una importante comunidad senegalesa aquí, y sabemos que los senegaleses son muy patriotas. Aman a su selección nacional. Mañana lo veréis y no creeréis que nadie haya viajado desde Senegal. Están haciendo un gran trabajo aquí, y estoy seguro de que tendremos aficionados senegaleses con nosotros, apoyándonos».

El técnico, de 45 años, confía en que el ruido de las gradas favorezca a Senegal en un duelo que se prevé equilibrado.

Será un partido difícil, con jugadores fuertes en Francia. Sabemos lo importante que es empezar bien el torneo. Es clave ganar confianza rápido y reforzar el espíritu de equipo. No será fácil, pero estamos preparados y listos para enfrentarnos a ellos. Tenemos nuestras propias armas y podemos ganar a cualquier equipo si hacemos las cosas bien».