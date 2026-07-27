Liverpool y el City amenazan el sueño del Al Hilal en el mercado de fichajes

El Al-Hilal saudí ha entrado en una nueva fase de la pugna en el mercado de fichajes de verano, después de chocar con una fuerte competencia europea por uno de sus objetivos ofensivos más destacados, en un momento en el que el italiano Simone Inzaghi busca completar su proyecto reforzando la línea de ataque antes del inicio de la nueva temporada.

El Al-Hilal había logrado asestar un duro golpe a sus rivales al cerrar el fichaje del neerlandés Crysencio Summerville, procedente del West Ham United inglés, en una de las mayores operaciones del verano, pero la dirección no se conformó con ello y continuó sus movimientos en busca de un nuevo extremo ofensivo.

El Al-Hilal sitúa al senegalés Iliman Ndiaye, estrella del Everton inglés, en lo más alto de sus prioridades, como plan alternativo en caso de que fracasen las negociaciones con el francés Ousmane Dembélé, extremo del Paris Saint-Germain, que es el primer objetivo del conjunto durante el periodo actual.

Sin embargo, según el diario Asharq Al-Awsat saudí, el Al-Hilal no encontrará el camino allanado hacia la incorporación del jugador, después de que el dúo inglés formado por el Liverpool y el Manchester City entrara en las negociaciones y mostrara un gran interés por hacerse con los servicios de Ndiaye durante el actual mercado de fichajes.

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El diario aclaró que la competencia no se resolverá únicamente por el deseo deportivo, sino que el aspecto económico será el factor más influyente, tanto en lo relativo al importe de la operación que recibirá el Everton como al salario anual que se le ofrezca al jugador para convencerlo de decidir su destino.

El Al-Hilal espera continuar con su éxito en el mercado de fichajes, tras las operaciones que ha cerrado hasta el momento, aunque la pugna con los grandes de la Premier League podría complicar aún más la misión del conjunto y obligar a la dirección a elevar su oferta económica si quiere cerrar una de las operaciones más importantes del verano.