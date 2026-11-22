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El Liverpool dio una lección táctica en Anfield y aprovechó una expulsión temprana para imponerse con autoridad por 4-0 al Manchester United. Fue un debut desastroso para Mauricio Pochettino: su equipo no logró contener los movimientos de Florian Wirtz y Rio Ngumoha.

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El Liverpool de Andoni Iraola afrontó este derbi del noroeste con la clara intención de desbordar al Manchester United mediante un juego vertical de alta intensidad y superioridades numéricas en los pasillos interiores. En el plano táctico, Iraola buscó aprovechar la falta de cohesión defensiva del United con Wirtz como organizador con libertad de movimientos, encargado de moverse entre líneas para sacar de posición a los centrales rivales. La estrategia consistía en encerrar pronto a los visitantes, aprovechando la amplitud que ofrecían Bradley Barcola y Ngumoha para estirar el campo y abrir líneas de pase por dentro que Dominik Szoboszlai pudiera explotar.

En cambio, Pochettino afrontó su debut con la intención de dar estabilidad a la estructura defensiva y salir rápido al ataque en las transiciones. Dispuso un 4-2-3-1 pensado para cerrar el centro del campo, con Kobbie Mainoo y Youri Tielemans como doble pivote para proteger a la línea de cuatro. Sin embargo, la expulsión de Leny Yoro a los ocho minutos dejó obsoleto ese plan. El objetivo táctico pasó de inmediato de progresar con equilibrio a limitar los daños en un bloque bajo, una transición que el United no supo gestionar ante las rotaciones de un Liverpool demasiado versátil para una defensa mermada.

El planteamiento táctico del Liverpool

El Liverpool partió de un 4-2-3-1 muy flexible que, en la salida de balón, se transformaba con frecuencia en un 3-2-5. Con Jeremy Jacquet y Virgil van Dijk sosteniendo una línea defensiva adelantada, los laterales tenían libertad para subir, lo que permitía a Barcola y Ngumoha meterse por dentro y generar peligro desde posiciones interiores. El principal desencadenante de la presión era un pase atrás al portero del United, Senne Lammens, o un control largo de Lisandro Martínez. Entonces, el Liverpool activaba de inmediato una presión orientada al hombre para forzar despejes largos e imprecisos.

Lo más destacado del equipo de Iraola fue la capacidad de sus cuatro atacantes para intercambiar posiciones. La disposición de Alexander Isak a retrasar su posición arrastraba a los defensas y abría espacios para las llegadas de Szoboszlai al área desde segunda línea. Wirtz fue el motor táctico del equipo y encontró constantemente espacios en el pasillo interior derecho. Sin balón, el Liverpool mantenía un bloque compacto en 4-4-2, pero, dado que tuvo el 64 % de la posesión, su principal tarea defensiva fue la presión tras pérdida. Al recuperar rápido el balón en el último tercio, impidió que el United encontrara a Bruno Fernandes en las transiciones. El cuarto gol, obra del suplente Víctor Muñoz, fue un ejemplo de ello y de cómo la profundidad de plantilla permitió al Liverpool mantener un alto nivel técnico: completó 509 pases con un 88 % de acierto.

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El planteamiento táctico del Manchester United

El Manchester United de Pochettino comenzó con un 4-2-3-1 que aspiraba a ser compacto y sólido. El plan consistía en aprovechar la fortaleza física de Matheus Cunha para aguantar el balón y permitir que Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu explotaran el espacio a la espalda de los laterales adelantados del Liverpool. Sin embargo, el planteamiento saltó por los aires en el minuto 8, cuando Yoro fue expulsado por una falta sobre Isak con la que cortó una ocasión manifiesta de gol. El equipo se replegó de inmediato en un 4-4-1, que acabó convirtiéndose en un 5-3-1 tras la entrada de Harry Maguire por Mbeumo en el minuto 22.

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La ausencia de un segundo apoyo defensivo en el centro hizo que el Liverpool superara constantemente el mediocampo del United. Mainoo y Tielemans tuvieron que cubrir demasiado terreno a lo ancho, lo que dejó libre la zona delante de los centrales para Wirtz y Szoboszlai. El United fue incapaz de elaborar sus jugadas desde atrás y recurrió a menudo a balones largos que Alisson Becker interceptó con facilidad. Aunque Fernandes intentó reactivar el ataque, con tres disparos a puerta, la falta de apoyos hizo que el United terminara con apenas 0,63 goles esperados. A su defensa le faltó velocidad lateral para seguir a los extremos del Liverpool, y la desconexión entre el centro del campo y la improvisada línea de cinco permitió a los locales generar siete ocasiones claras a lo largo de los 90 minutos.

El duelo táctico

La batalla táctica decisiva se libró en las bandas, donde los extremos del Liverpool ganaron una y otra vez sus duelos individuales ante los laterales del United. Ngumoha, en particular, fue un quebradero de cabeza constante para Diogo Dalot. Su capacidad para mantenerse abierto antes de meterse por dentro planteaba un dilema al United: marcarlo de cerca y dejar espacio a la espalda, o darle distancia y permitirle dirigir el juego. La asistencia de Ngumoha en el gol de Wirtz, en el minuto 13, fue consecuencia directa de ese desajuste.

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Iraola ganó claramente el duelo táctico al ordenar a su equipo que no bajara nunca el ritmo. Incluso cuando el United se asentó en un bloque más retrasado, el Liverpool cambió rápidamente la orientación del juego para desplazar la línea defensiva rival hasta encontrar huecos. Pochettino trató de contrarrestarlo con la entrada de Joshua Zirkzee al descanso, en busca de una referencia más fija para recibir los despejes. Pero, sin suficientes efectivos en el centro del campo para ganar las segundas jugadas, el United siguió sometido a un asedio constante. La diferencia en la ejecución táctica quedó reflejada en los remates: los 11 disparos a puerta del Liverpool dejaron muy atrás las ocasiones esporádicas del United.

Los ajustes durante el partido

El ajuste más importante lo hizo Pochettino en el minuto 22, cuando dio entrada a Maguire para pasar a una defensa de cinco. Aunque esto frenó brevemente los problemas por el centro, dejó las bandas completamente desprotegidas. Barcola lo aprovechó y acabó asistiendo a Ngumoha en el tercer gol. Al descanso, Pochettino sustituyó a Cunha por Zirkzee con la esperanza de contar con una referencia en ataque, pero la falta de balones hizo que el cambio resultara ineficaz.

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Los ajustes de Iraola fueron más proactivos. En el minuto 72, dio entrada a Trey Nyoni y Víctor Muñoz para renovar la presión. La incorporación de Muñoz tuvo un impacto especial: su frescura permitió al Liverpool mantener la verticalidad en el tramo final. Su gol en el minuto 82 nació de una rápida combinación con Wirtz y demostró que el sistema de Iraola seguía funcionando con independencia de quién estuviera sobre el césped. El Liverpool también ajustó su línea de presión en la segunda parte y se replegó ligeramente para invitar al United a salir y sorprenderlo después con contraataques veloces. Así pudo dosificar energías y, aun así, acumular 4,38 goles esperados al pitido final.

Conclusión

En última instancia, el partido quedó marcado por la superior lectura de los espacios del Liverpool y por la expulsión temprana que desbarató la estructura del United. La insistencia de Iraola en dar amplitud al campo y utilizar a Wirtz con libertad de movimientos para desordenar al rival impidió que el United encontrara un ritmo defensivo. Los intentos de Pochettino de encerrarse atrás con una defensa de cinco fracasaron porque su centro del campo no pudo cortar el suministro de balones. La capacidad del Liverpool para sostener la presión y explotar sus superioridades numéricas en el último tercio convirtió un partido de rivalidad en una exhibición táctica y dejó al United en el 19.º puesto de la tabla y a Pochettino ante un enorme desafío.