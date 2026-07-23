Liverpool se adelanta al Arsenal y al Bayern por el sucesor de Salah

El Liverpool confía en su capacidad para superar al Arsenal en la carrera por fichar a Bradley Barcola, la estrella del Paris Saint-Germain, cuyo valor se estima en unos 100 millones de libras esterlinas.

El Arsenal sitúa a Barcola entre sus objetivos en el mercado de fichajes, después de perder la carrera por Morgan Rogers, que se unió al Chelsea procedente del Aston Villa en un traspaso valorado en 117 millones de libras esterlinas.

Sin embargo, el diario "The Sun" ha sabido que el Liverpool encabeza actualmente la carrera por Barcola, quien también despierta el interés del Bayern Múnich.

El Liverpool busca un fichaje ofensivo de gran calibre tras la marcha de la veterana estrella Mohamed Salah.

El Liverpool ya había fracasado en su intento de fichar a Yan Diomande, que se prepara para incorporarse al Paris Saint-Germain procedente del Leipzig.

Y no cabe duda de que la llegada de Diomande a la capital francesa significa que el campeón de Europa puede prescindir de Barcola, que ofreció actuaciones destacadas con la selección francesa durante su camino a las semifinales de la Copa del Mundo.

A Barcola, de 23 años, le quedan solo dos años de contrato con el Paris Saint-Germain, y parece dispuesto a afrontar un nuevo reto en su carrera.

Además, el Paris Saint-Germain necesita generar liquidez financiera ante su intento de fichar al centrocampista del Mónaco Maghnes Akliouche, de 24 años, cuyo valor se estima en unos 43 millones de libras esterlinas.

El Liverpool ya había completado el fichaje del extremo español Víctor Muñoz procedente del Osasuna por 34,5 millones de libras esterlinas, y también se incorporará al equipo Jérémy Jacquet, tras acordarse su traspaso desde el Rennes el pasado enero por 55 millones de libras esterlinas.