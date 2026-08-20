Liverpool ha presentado una oferta de 60 millones de euros por Yankuba Minteh, según ha informado The Athletic. Brighton & Hove Albion ha rechazado la propuesta de forma tajante.

Minteh aún debe recuperarse al menos durante ocho semanas de una lesión que sufrió en un amistoso contra la AS Roma, pero eso no impide que el Liverpool presente una oferta.

Según el medio, muy fiable, el excedido del Feyenoord vería con buenos ojos el paso, si los clubes llegan a un acuerdo por la cantidad del traspaso.

La temporada pasada, Mohamed Salah era todavía el extremo derecho del Liverpool, pero se marchó libre al Trabzonspor. Los Reds ya ficharon a Victor Muñoz, pero aún no están satisfechos.

Minteh juega como extremo derecho en el Brighton, pero también puede actuar por la izquierda. Eso le convierte en un jugador interesante para el Liverpool, que también anda corto de efectivos en ese costado.

En 2024, el Brighton pagó 35 millones de euros al Newcastle United por sus servicios. El atacante gambiano tiene contrato en la ciudad del sur de Inglaterra hasta mediados de 2029, motivo por el cual la oferta del Liverpool ha sido rechazada.

En la temporada 2023/24, Minteh fue cedido por el Newcastle al Feyenoord. En Róterdam logró ganar la Copa de los Países Bajos. Marcó once goles y dio cinco asistencias con el Feyenoord.