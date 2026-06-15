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Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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¿Liverpool o PSG? El seleccionador de Costa de Marfil se pronuncia sobre el futuro de su estrella

Alemania vs Ivory Coast
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Fay teme que sus jugadores se distraigan durante el Mundial

Emers Fai, seleccionador de Costa de Marfil, admitió que grandes clubes europeos siguen a Yann Diomande y reveló lo que piensa el jugador, quien ya brilla en el Mundial 2026 pese a la expectación previa.

Diomande, estrella del Leipzig alemán, deslumbró en el debut marfileño ante Ecuador (1-0) con su habilidad en el regate.

Tras el encuentro, Fay declaró a la prensa: «En Francia, durante la preparación, los periodistas me dijeron que Diomande estaba a punto de fichar por el París Saint-Germain».

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Y añadió: «¡Aquí, en cambio, me dicen que está a punto de fichar por el Liverpool! No lo sé, pero por ahora se centrará en el Mundial».

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Y añadió: «Después podrá pensar en su carrera profesional», deseando que evite distracciones del mercado de fichajes.

El seleccionador elogió su actitud: «Yan... ¿qué puedo decir? No encuentro palabras».

El seleccionador marfileño cerró: «Tiene un talento increíble y, al ser joven, aún mejorará. Es fácil trabajar con Yann».

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Diomande, objetivo del Liverpool tras la marcha de Salah y del París Saint-Germain, dio cinco pases que acabaron en disparo, completó cuatro regates y ganó 11 duelos individuales ante Ecuador.

Al inicio del partido superó en varias ocasiones a Piero Hincapié, defensa del Arsenal, un rival fuerte que suele manejar bien a los jugadores de gran habilidad.

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