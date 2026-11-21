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Anfield se prepara para una de sus tardes más imprevisibles de los últimos tiempos: Mauricio Pochettino dirigirá el domingo al Manchester United por primera vez. El decisivo duelo de la Premier League divide a los expertos, y las leyendas de ambos clubes Gary Neville y Jamie Carragher no se ponen de acuerdo sobre el resultado.

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El debut de Pochettino añade incertidumbre

La llegada de Pochettino a Old Trafford ha añadido un nuevo aliciente a la rivalidad con más historia del fútbol inglés. El técnico argentino ha firmado un contrato de dos años y medio con el Manchester United y sucede a Michael Carrick tras un periodo de considerable inestabilidad.

El United ocupa actualmente una delicada 18.ª posición en la clasificación de la Premier League tras las diez primeras jornadas, por lo que este viaje a Merseyside supone un estreno muy exigente para el exentrenador del Chelsea y el Tottenham.

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, ya ha expresado su preocupación por la incertidumbre táctica que genera la llegada de un nuevo técnico. En la previa del partido, Iraola admitió que el Manchester United tiene una clara ventaja táctica porque su cuerpo técnico no dispone de referencias recientes sobre cómo planteará Pochettino el partido. Pese a ocupar la cuarta plaza, el entrenador del Liverpool recela de lo imprevisible que puede ser un rival desesperado por poner fin a una racha de ocho partidos de liga sin ganar.

Neville teme los problemas defensivos pese a pronosticar un empate

Neville sigue teniendo dudas sobre la calidad de la plantilla que ha heredado Pochettino, especialmente en defensa. El excapitán del United cree que, aunque un nuevo entrenador puede dar un impulso anímico al equipo, la plantilla sigue arrastrando problemas estructurales. «Simplemente, no creo que la defensa sea lo bastante buena. La defensa encajará goles, me da igual quién sea el entrenador», explicó Neville en un episodio reciente de The Overlap. Aun así, no llegó a pronosticar una derrota de su antiguo club: «Pero creo que será un empate. Probablemente».

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El United puede encontrar cierto consuelo en sus últimas visitas a Anfield, donde no pierde desde una abultada derrota en marzo de 2023. La temporada pasada, un dramático gol tardío de cabeza de Harry Maguire dio a los visitantes una victoria por 2-1, una muestra de que el estado de forma suele importar poco en este enfrentamiento. Sin embargo, se espera que Pochettino no pueda contar con varios jugadores importantes en su debut, entre ellos Marcus Rashford, Manuel Ugarte y Benjamin Sesko.

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Carragher confía en que el Liverpool aproveche el bache del United

Carragher fue mucho menos diplomático al valorar las opciones de sus antiguos rivales. El comentarista se rio ante la posibilidad de que el United se llevara un punto de Anfield y destacó la diferencia de nivel entre ambos equipos en lo que va de temporada.

Preguntado por si los visitantes podían lograr un empate, Carragher bromeó: «Pueden, claro que pueden. No lo harán, pero claro que pueden». Prevê un partido abierto, pero cree que la capacidad ofensiva de la que dispone Iraola acabará imponiéndose a la defensa de un United en apuros.

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El exdefensa del Liverpool espera que ambos equipos marquen, pero confía en una victoria local que mantendría la presión sobre los equipos que luchan por el título. «Creo que el Liverpool también encajará, pero voy a decir 3-1 [para el Liverpool]», añadió Carragher.

Mientras el United espera que el regreso de Lisandro Martinez dé estabilidad a su defensa, el Liverpool también ha recibido buenas noticias sobre el estado físico de sus jugadores. Jeremie Frimpong y Ryan Gravenberch han vuelto a entrenarse con el primer equipo, y dos pilares como Virgil van Dijk y Dominik Szoboszlai están disponibles tras superar unas molestias leves durante el reciente parón internacional.