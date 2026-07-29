El Liverpool se prepara para presentar su primera oferta oficial por el extremo francés Bradley Barcola, del París Saint-Germain, en un movimiento serio para reforzar su línea ofensiva tras la salida de Mohamed Salah al final de la temporada 2025-2026.

Según el diario británico "The Athletic", el internacional francés ha emergido como el primer y único objetivo de la dirección de Anfield, especialmente después de que el jugador mostrara un deseo firme y decidido de vivir una nueva experiencia en la Premier League y vestir la camiseta del Liverpool.

Y a pesar de que el París Saint-Germain, campeón de Europa, fijó el valor de mercado de su jugador en unos 145 millones de libras esterlinas, el Liverpool se niega a plegarse a esta cifra astronómica.

El diario recogió, a través de fuentes cercanas a las negociaciones, que el Liverpool planea oficializar su interés con una oferta que no supere los 100 millones de libras esterlinas, apoyándose en una fuerte baza de presión: el rechazo total del jugador a la idea de renovar su contrato, al que solo le quedan dos años, y su insistencia en trasladarse a Merseyside.

Esta gran apuesta del Liverpool recae sobre un jugador que ha demostrado su valía con números, ya que Barcola disputó 49 partidos la pasada temporada, en los que marcó 13 goles y repartió 7 asistencias, y fue un elemento decisivo en la conquista de los títulos de la Ligue 1 y la Liga de Campeones, pese a su feroz competencia con Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué por el puesto de extremo izquierdo.

Cabe recordar que Barcola, graduado de la academia del Lyon que se incorporó al París en agosto de 2023, disputó 152 partidos con la camiseta del club parisino, en los que marcó 39 goles y dio 37 asistencias, lo que lo convierte en el sucesor ideal para suplir el vacío de Mohamed Salah en la banda derecha, pese a que su posición principal es la de extremo izquierdo.