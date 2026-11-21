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Revive la extraordinaria tarde de marzo de 2023 en la que el Liverpool arrolló al Manchester United con un histórico 7-0. Desde la puntería de Cody Gakpo hasta el doblete con el que Mohamed Salah batió un récord, fue una exhibición táctica que hizo vibrar Anfield.

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El 5 de marzo de 2023, el césped de Anfield fue testigo de un acontecimiento que desafió la lógica táctica y los precedentes históricos. En un nuevo capítulo de la rivalidad más emblemática del fútbol inglés, el Liverpool ofreció una actuación de una eficacia tan implacable que fue mucho más que una victoria. Fue un 7-0 demoledor, un marcador que igualó la mayor derrota de toda la historia del United y supuso la victoria más amplia del Liverpool ante su rival de la M62 en competición oficial. Para comprender su magnitud, hay que mirar más allá del resultado final y atender a la precisión quirúrgica del desplome en la segunda mitad.

La ruptura táctica antes del descanso

La primera parte apuntaba a un duelo que se decidiría por pequeños detalles. El Manchester United, animado por su reciente triunfo en la Copa de la Liga, parecía compacto y disciplinado. Sin embargo, el partido cambió en el minuto 43 por una acción de brillantez individual y un fallo estructural. Gakpo, que se había desplazado hacia el interior desde la banda izquierda, aprovechó un inteligente pase al hueco. Con un elegante toque para superar a su marcador y una definición precisa al palo largo, abrió el marcador. El Liverpool se marchó al vestuario con 1-0, pero el verdadero desastre llegaría en los siguientes cuarenta y cinco minutos de caos futbolístico.

Una segunda parte de caos y eficacia

Tras la reanudación llegó un hundimiento psicológico y táctico pocas veces visto a este nivel. Antes de que transcurrieran dos minutos, Darwin Nunez amplió la ventaja con un cabezazo desde cerca. En el minuto 50, Gakpo marcó el tercero con una vaselina tras un fulgurante contraataque dirigido por Salah. El centro del campo visitante, habitualmente tan sólido, quedó desbordado con facilidad mientras el fútbol frenético de Jurgen Klopp alcanzaba su punto álgido. Cada transición parecía acabar en una ocasión y cada ocasión parecía terminar en gol, ante el rugido de incredulidad de la afición de Anfield.

Salah consolida su condición de leyenda

La tarde fue de Salah, un jugador acostumbrado a hacer sufrir al Manchester United. En el minuto 66, conectó un potente disparo que entró por la parte alta de la portería para poner el 4-0. Diez minutos después, Nunez anotó el quinto. Pero la historia esperaba en el minuto 83, cuando Salah aprovechó una oportunidad para marcar su segundo gol y el sexto del Liverpool. El tanto tuvo una importancia estadística: Salah alcanzó los 129 goles con el Liverpool en la Premier League, superó a Robbie Fowler y se convirtió en el máximo goleador histórico del club en la competición.

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El broche final de un héroe que se despedía

Mientras se acercaba el final del partido, aún quedaba espacio para un desenlace poético. Roberto Firmino, que había anunciado recientemente que dejaría el club al término de la temporada, salió del banquillo para poner el broche final. En el minuto 88, controló un pase dentro del área, se giró y marcó el séptimo. El gol desató escenas de alegría incontenible y brindó un homenaje apropiado a un jugador que encarnó el espíritu de sacrificio de la era Klopp, además de cerrar un resultado del que se hablará durante décadas.

En definitiva, aquel 7-0 fue un resultado excepcional, fruto de una eficacia perfecta de cara a portería y una rendición defensiva total. Aunque el Manchester United había llegado a Anfield con la esperanza de dar una señal de su regreso a la élite, se marchó tras sufrir la derrota más abultada de su historia en la Premier League. Para el Liverpool, fue un día en el que todo le salió bien: una exhibición táctica que reescribió los libros de récords y recordó al mundo del fútbol el poder singular y asfixiante de Anfield cuando está volcado en una tarde de derbi.