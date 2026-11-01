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El Arsenal logró una disciplinada victoria por 1-0 en Anfield gracias a un certero remate de Kai Havertz y a una lección de organización defensiva. El equipo de Mikel Arteta neutralizó la vertiginosa salida de balón del Liverpool y limitó a los locales a solo cuatro tiros a puerta, pese a cederles la mayor parte de la posesión.

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El partido estuvo marcado por el control de los espacios y la neutralización de las transiciones. El Liverpool de Andoni Iraola afrontó el encuentro con la intención de aprovechar los espacios entre el centro y las bandas y desbordar al Arsenal mediante un 4-2-3-1 fluido que, en posesión, a menudo se asemejaba a un 3-2-5. Al adelantar a Milos Kerkez y pedir a Florian Wirtz que se moviera entre líneas, Iraola buscaba desordenar el bloque defensivo del Arsenal y abrir espacios para que Alexander Isak atacara la espalda de la defensa. El objetivo estaba claro: presionar con intensidad para provocar errores y castigarlos con ataques verticales rápidos.

Arteta, por su parte, dio prioridad a la compactación por dentro y a la disciplina táctica. Consciente de lo imprevisible que puede ser Anfield, el Arsenal se organizó en un 4-2-3-1 muy coordinado que pasaba a ser un bloque medio en 4-4-2 cuando los centrales del Liverpool tenían el balón. La estrategia no consistía en dominar la posesión, como demuestra su 44 %, sino en controlar las zonas donde el Liverpool resulta más peligroso. Con Declan Rice y Bruno Guimaraes como doble pivote, Arteta levantó una barrera que aisló eficazmente a los jugadores encargados de crear juego en el Liverpool y permitió a Havertz ser la principal referencia en las transiciones.

El planteamiento táctico del Liverpool

Iraola eligió un 4-2-3-1 que dependía en gran medida de la calidad técnica de Alexis Mac Allister y del adolescente Trey Nyoni en el doble pivote. El plan consistía en atraer la presión del Arsenal para superarla después con balones diagonales hacia las bandas, aprovechando especialmente la amplitud que aportaban Bradley Barcola y Cody Gakpo. En la salida de balón del Liverpool, Virgil van Dijk ejercía de principal distribuidor y buscaba a Wirtz entre líneas. Sin embargo, David Raya superó con frecuencia la presión del Liverpool mediante desplazamientos largos, evitando las situaciones que debían activarla, normalmente cuando el balón llegaba a los laterales del Arsenal.

En defensa, el Liverpool mantuvo la línea adelantada, con Ronald Araujo y van Dijk encargados de controlar el espacio a su espalda. El plan era comprimir el juego en el tercio central, pero la falta de presión sobre Rice en el minuto 16 resultó fatal. Pese a tener el 56 % de la posesión y realizar 18 disparos, el Liverpool no logró generar ocasiones de gran calidad, consecuencia directa de lo previsibles que fueron sus envíos desde las bandas. Con 33 centros intentados, cayó en la trampa de jugar por fuera del bloque del Arsenal en lugar de atravesarlo. Los 1,31 goles esperados (xG) del equipo local indican que generó momentos de peligro, pero el hecho de que solo cuatro disparos fueran a puerta pone de manifiesto sus importantes problemas de ejecución en el último tercio ante un bloque bajo bien organizado.

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El planteamiento táctico del Arsenal

El equipo de Arteta también utilizó un 4-2-3-1, aunque con funciones muy diferentes. La clave estuvo en la protección defensiva que ofrecieron Rice y Guimaraes. Su principal instrucción era vigilar a Wirtz e impedir que Mac Allister dirigiera el juego. La organización defensiva del Arsenal fue ejemplar: sumó 26 intercepciones, una muestra de su capacidad para anticipar las líneas de pase del Liverpool. Gabriel y Riccardo Calafiori mantuvieron la compactación en sentido vertical e impidieron que Isak encontrara espacio para girarse o atacar los huecos entre defensas. Eso obligó al Liverpool a jugar por las bandas, desde donde el Arsenal se sentía cómodo defendiendo el área.

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Con el balón, el Arsenal fue directo y jugó con una intención clara. El gol de la victoria, en el minuto 16, fue un ejemplo del plan táctico: Rice encontró espacio para asistir a Havertz, que aprovechó un despiste momentáneo en la marca por el centro del Liverpool. Havertz actuó como un «falso nueve», capaz tanto de retrasar su posición para generar superioridad en el centro del campo como de situarse junto al último defensor para estirar la defensa. Al utilizar a Noni Madueke y Christos Tzolis como extremos que trabajaban y retrocedían con diligencia, Arteta se aseguró de que los laterales del Liverpool, especialmente Kerkez, nunca pudieran generar situaciones de dos contra uno. Fue una actuación de enorme madurez táctica, en la que el resultado primó sobre el dominio vistoso.

La batalla táctica

La batalla decisiva se libró en la «zona 14», el espacio situado justo fuera del área. El sistema del Liverpool está diseñado para hacer llegar el balón a Wirtz en esa zona, pero la decisión de Arteta de utilizar a Rice y Guimaraes como doble pivote cerró eficazmente ese pasillo. Las estadísticas son contundentes: pese a sus 18 disparos, el Liverpool solo consiguió que cuatro fueran a puerta. Eso indica que, aunque lograba llegar al último tercio, se veía obligado a probar suerte con disparos lejanos de escasas posibilidades o con remates de cabeza bajo una presión extrema.

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Arteta ganó la batalla táctica al identificar que la mayor debilidad del Liverpool de Iraola es su vulnerabilidad ante contragolpes verticales y pacientes. Al ceder la posesión, el Arsenal hizo que el bloque medio del Liverpool avanzara y abrió precisamente el espacio que Havertz necesitaba para marcar el primer gol. Una vez por delante, el Arsenal se replegó aún más y retó al Liverpool a superarlo por alto. Gabriel y Calafiori respondieron a ese desafío con 17 despejes. La insistencia de Iraola en los centros, 33 en total, favoreció directamente al Arsenal y evidenció su incapacidad para adaptarse al perfil físico de la defensa del equipo de Arteta.

Los ajustes durante el partido

Iraola detectó relativamente pronto el estancamiento de su ataque. En el minuto 59 sustituyó a Nyoni por Dominik Szoboszlai para intentar aportar más despliegue físico y más conducciones verticales al centro del campo. Los cambios posteriores, en los minutos 67 y 81, supusieron la entrada de Rio Ngumoha, Kostas Tsimikas y Lewis Koumas. Esas sustituciones llevaron al Liverpool hacia un dibujo más agresivo, casi un 4-2-4, en los minutos finales. Aunque aumentaron la presión, no mejoraron la calidad de las ocasiones, ya que la estructura del Arsenal se mantuvo firme.

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Las respuestas de Arteta fueron puramente reactivas y buscaron conservar la ventaja. La entrada de Myles Lewis-Skelly por Guimaraes en el minuto 62 reforzó el costado izquierdo, aunque la tarjeta amarilla que vio el joven en el 72 añadió tensión. Más tarde, Arteta pasó a una defensa de cinco al dar entrada a Piero Hincapie por Havertz en el minuto 84, lo que dejó el partido prácticamente sentenciado. La sustitución de Martin Oedegaard por Mikel Merino en el minuto 88 reforzó aún más el bloque central. Estos retoques hicieron que, pese a la sucesión de córners del Liverpool en los últimos minutos, David Raya apenas tuviera que realizar paradas difíciles. El Arsenal ejecutó a la perfección la gestión de la ventaja que exigía Arteta.

Conclusión

En última instancia, el partido se decidió por la mayor solidez defensiva del Arsenal y la falta de un «plan B» del Liverpool cuando se cerraron los caminos por el centro. La apuesta táctica de Arteta por ceder el balón y confiar en la organización del equipo dio resultado: los 18 disparos del Liverpool apenas generaron peligro real. El gol de Havertz en el minuto 16 permitió al Arsenal replegarse en una estructura que el Liverpool sencillamente no pudo desmontar. Al obligar al equipo local a jugar por las bandas y ganar la batalla aérea en el área, la disciplina táctica del Arsenal convirtió Anfield en un escenario de juego bloqueado y le aseguró tres puntos vitales.