Liverpool-Chelsea: cómo terminó en empate el duelo entre dos equipos con carencias

Al cierre de la temporada 2025/26 de la Premier League, Liverpool y Chelsea han quedado lejos de las expectativas. Ambos llegaban como campeones de la Premier y del Mundial de Clubes, respectivamente.

El duelo del fin de semana en Anfield mostró a dos planteles con potencial, pero aún sin los recursos para competir de tú a tú con Arsenal o Manchester City.

El Liverpool, local, salió con el 4-2-3-1 de Slot: Mamardashvili por el lesionado Alisson; Jones, Konaté, Van Dijk y Kerkez en defensa; Gravenberch y Mac Allister como pivotes; y Frimpong, Szoboszlai, Ngumoha y Gakpo en ataque.

El Chelsea respondió con un 4-2-3-1: Jorgensen bajo palos; Hato, Colwill, Fofana y Gusto en defensa; Caicedo y Santos en el doble pivote; y Cucurella, Enzo, Palmer y Joao en ataque.

La calidad técnica del Chelsea fue el catalizador de su empate.

Aunque encajaron un gol temprano, los blues se reordenaron y pasaron a un 3-2-5. Esa organización generaba desequilibrios frente al 4-4-2 sin balón de Liverpool: superioridad 3c2 en la primera línea, mediocampo en forma de caja contra la pareja rival y la bajada de Joao Pedro para dar un +1 en el centro del campo.

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El Chelsea controló la posesión y mantuvo a raya al Liverpool durante largos tramos, lo que provocó murmullos impacientes en Anfield. Los locales fallaron una y otra vez en recuperar el balón, mientras los blues lo hacían circular con calma y los jugadores ‘reds’ corrían tras sombras. La compenetración de Caicedo y Santos en el centro del campo atrajo la presión rival y la atravesó con facilidad.

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Caicedo admitió en una entrevista reciente que Maresca dotó al Chelsea de una «estructura e identidad» que aún perdura en la memoria muscular de los jugadores, y este partido lo demostró.

Los patrones de construcción desde la formación base 3-2 de Maresca siguen vivos en la mente de estos jugadores del Chelsea, y el partido ante el Liverpool lo recordó. En los mejores momentos, los blues funcionaron como una máquina bien engrasada, poesía en movimiento que les devolvió el control y expuso las debilidades rivales.

A diferencia de Liam Rosenior, quien quiso cambiar todo muy rápido e incluso probó un nuevo estilo de presión tras perder contra el Newcastle, mostrando poca experiencia en la «continuidad», lo que hizo que los jugadores perdieran confianza en su estilo y, al final, le costó el puesto.

En cambio, el actual técnico interino, Callum McFarlane, ha aprovechado desde el primer partido contra el Leeds los automatismos heredados de Maresca, y no extraña que el Chelsea empiece a coger impulso, aunque sea tarde y poco; al menos sienta las bases para el próximo entrenador.

Las incursiones de Cucurella por detrás aprovechaban los espacios débiles del Liverpool.

Sin los cuatro extremos lesionados, Cucurella jugó como extremo izquierdo. Sus desmarques fueron peligrosos porque llegaba al lado ciego de Jones después de que la defensa del Liverpool se desplazara hacia el balón.

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El Chelsea aprovechó esos movimientos con pases largos de Caicedo. Fue un patrón constante que explotaba que Jones, centrocampista reconvertido en lateral derecho, no es un defensa natural.

La mayoría de los defensas poco habituados a esa posición tienen problemas para girarse, cubrir el lado ciego y seguir a los rivales con eficacia. Por eso, el plan tenía sentido sobre el papel y puso en aprietos a la defensa del Liverpool varias veces durante el partido, aunque sin acabar en gol.

El entrenador interino del Chelsea, Calum McFarlane, lo admitió tras el partido: «Cucurella no es un extremo. Me dijo que había jugado ahí antes, pero incluso cuando juega de lateral izquierdo o se incorpora al centro del campo, su movimiento sin balón es de gran calidad, tanto en cuanto a la sincronización como a la comprensión de cuándo hacerlo. Así que, con él en esa posición, quizá podríamos aprovechar. Ha tenido mala suerte al no conseguir una asistencia y crearles tantos problemas».

LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DEL LIVERPOOL SIN POSESIÓN VUELVEN A SALIR A LA LUZ

El equipo de Arne Slot ha sufrido ante rivales de alta calidad técnica este curso. Las derrotas ante Manchester City y PSG ya lo demostraron. Estos equipos, con una estructura posicional de élite, aprovechan el más mínimo hueco cuando el rival no cierra espacios con rapidez, presiona mal o no se reorganiza a tiempo tras perder la pelota. Ante rivales inferiores, el Liverpool suele imponerse por su mayor calidad, pero contra la élite la historia cambia.

El Chelsea aprovechó los problemas recurrentes del Liverpool bajo Slot y encontró una y otra vez a un jugador libre. La presión de los ‘reds’ fue débil y las grandes distancias entre líneas permitieron al Chelsea conectar con un pase o dos y llegar a ese hombre libre.

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A menudo, los dos delanteros del Liverpool presionaban con fuerza, pero la ayuda del centro del campo llegaba lenta, lo que alargaba las líneas. Mac Allister y Gravenberch, actuando como pivotes, quedaban atrapados: no sabían si salir a los mediocampistas rivales o cubrir las líneas de pase centrales.

CONCLUSIÓN

El partido reflejó la realidad de ambos clubes: el resultado no modificó la narrativa, pero el juego mostró muchas cosas. En el Chelsea se atisbó el techo de una plantilla joven que, con estabilidad en el banquillo y un juego posicional consolidado, puede crecer. En cambio, el Liverpool debe corregir de forma urgente sus problemas sin balón ante rivales técnicos si quiere regresar a la élite europea.



