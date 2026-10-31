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Cómo ver el Liverpool contra el Arsenal con una VPN

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Previa del partido

Premier League - Jornada 9 1 nov 2026 - 11:30 Anfield

El Arsenal visita Anfield el domingo para disputar un partido de la Premier League con mucho en juego para ambos equipos, situados en zonas distintas de la tabla. El Arsenal ocupa la segunda posición y llega a Merseyside con sus aspiraciones al título intactas, mientras que el Liverpool busca prolongar su buena racha reciente a las órdenes de Andoni Iraola.

El Arsenal ha ganado ocho de sus nueve primeros partidos de liga, un balance que refuerza su condición de aspirante al título esta temporada. Sin embargo, Anfield sigue siendo un obstáculo difícil de superar. El Arsenal lleva 14 años sin sumar los tres puntos en ese estadio en un partido de la Premier League y acumula 13 visitas sin ganar allí en liga.

Mikel Arteta ha sido claro sobre lo que representa el domingo. Ha instado a su plantilla a afrontar el partido con plena convicción y a ver la racha no como una carga, sino como una oportunidad de hacer historia.

El Liverpool llega tras encadenar cinco victorias en todas las competiciones. El equipo de Iraola ha estado especialmente acertado en las últimas semanas: venció al Brighton en liga y eliminó al Chelsea de la Copa de la Liga, resultados que le dan impulso de cara a este encuentro.

El Arsenal afronta el partido con algunas preocupaciones por las lesiones. William Saliba y Bukayo Saka siguen de baja, mientras que el adolescente Max Dowman cumple una sanción después de que se rechazara su recurso contra la tarjeta roja. Declan Rice y Riccardo Calafiori también figuran entre las bajas, aunque ambos volvieron a entrenarse el viernes y serán evaluados antes del inicio del partido.

Thierry Henry, en declaraciones previas al encuentro, expresó su confianza en que el Arsenal encuentre la forma de imponerse pese a las ausencias. Señaló los resultados recientes contra el Bayern de Múnich y el Everton como prueba de que esta plantilla sabe sacar adelante los partidos cuando las circunstancias son difíciles.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber para ver en directo el Liverpool contra el Arsenal.

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