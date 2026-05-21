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Universidad Catolica vs Barcelona SC: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Universidad Catolica vs Barcelona SC
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Cómo ver el partido de Copa Libertadores entre Universidad Catolica y Barcelona SC, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Universidad Catolica vs Barcelona SC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

Universidad Catolica contra Barcelona SC alineaciones probables

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Manager

  • Daniel Oscar Garnero

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

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Forma

Historial de Enfrentamientos Directos

UCA

Último partidos

BSC

1

Victoria

0

Empates

0

Victorias

2

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
1/1
Ambos equipos anotaron
1/1

Clasificación

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