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Cómo ver Universidad Catolica vs Barcelona SC en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Noticias del equipo y escuadras

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Historial de Enfrentamientos Directos

UCA Último partidos BSC 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Barcelona SC 1 - 2 Universidad Catolica 2 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1