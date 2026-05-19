Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Sao Paulo vs Millonarios en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Es posible que ganemos una comisión si te registras a través de uno de nuestros enlaces.

A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en línea disponibles para seguir este partido en directo.

Si estás viajando fuera de tu región habitual de emisión, una VPN te permite conectarte a un servidor en tu país de origen y acceder a tu servicio de streaming como de costumbre.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Sao Paulo recibe a Millonarios en la Copa Sudamericana, con ambos clubes buscando consolidar su posición en el Grupo C del torneo continental.

El conjunto paulista llega a este encuentro atravesando un momento de forma preocupante. Tres derrotas consecutivas en sus últimas tres salidas competitivas han generado presión sobre el equipo de Luis Zubeldía, que no ha logrado encontrar regularidad en los últimos días.

Millonarios, por su parte, llega en un estado completamente opuesto. Los bogotanos acumulan tres victorias seguidas antes de este partido, con resultados que incluyen un contundente 2-4 ante Boston River en la propia Copa Sudamericana. La confianza en el conjunto colombiano es visible.

El duelo entre ambos equipos ya tiene antecedentes en esta edición del torneo. La ida terminó 0-0 en Bogotá, lo que convierte este encuentro en Brasil en un partido con peso específico para definir el liderato del grupo.

Sao Paulo ocupa el primer puesto del Grupo C, mientras que Millonarios llega como tercer clasificado. Un resultado positivo para los visitantes podría alterar el orden de la tabla de manera significativa.

Sigue leyendo para conocer toda la información sobre cómo ver este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Sao Paulo no ha confirmado bajas por lesión ni por sanción de cara a este partido, y tampoco se ha dado a conocer un once probable. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el inicio del encuentro.

Millonarios tampoco ha facilitado novedades sobre lesionados o suspendidos, y no hay un once proyectado disponible en este momento. Habrá que esperar a las horas previas al partido para conocer las últimas novedades del equipo colombiano.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Sao Paulo llega a este partido sin haber ganado en sus últimas cinco salidas: ninguna victoria, dos empates y tres derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-1 ante Fluminense en la Serie A, y antes de eso cayeron 3-1 ante Juventude y 3-2 ante Corinthians. Los dos puntos que rescataron llegaron mediante empates: 0-0 ante O'Higgins en la propia Copa Sudamericana y 2-2 frente a Bahia en liga. El equipo ha encajado diez goles en esos cinco partidos, una cifra que refleja una fragilidad defensiva notable.

Millonarios presenta una imagen radicalmente distinta. Los colombianos acumulan tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco jornadas. Ganaron 2-3 a Patriotas, 1-0 a Llaneros FC y 2-4 a Boston River en la Sudamericana. El único empate fue un 2-2 ante Alianza FC en la Primera A, mientras que la derrota llegó precisamente en la ida ante Sao Paulo, con un 0-0 que en términos clasificatorios equivale a un resultado neutro. Millonarios ha marcado nueve goles en este período y llega con una dinámica ofensiva clara.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial entre Sao Paulo y Millonarios es reducido pero exclusivamente vinculado a la Copa Sudamericana. El encuentro más reciente fue el partido de ida de esta misma fase, disputado el 29 de abril de 2026, que terminó 0-0 con Millonarios como local. Retrocediendo hasta 2007, los colombianos también ganaron 2-0 en casa y 0-1 como visitantes en el estadio de Sao Paulo. En total, Millonarios no ha perdido ninguno de los tres encuentros registrados entre ambos clubes, con dos victorias y un empate.

Clasificación

En el Grupo C de la Copa Sudamericana, Sao Paulo ocupa la primera posición, mientras que Millonarios figura como tercero. La diferencia de puntos entre ambos convierte este duelo en un partido con implicaciones directas sobre quién lidera el grupo al final de la jornada.