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Santos FC vs San Lorenzo: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Santos FC vs San Lorenzo
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Cómo ver el partido de Copa Sudamericana entre Santos FC y San Lorenzo, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Santos FC vs San Lorenzo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

Santos FC contra San Lorenzo alineaciones probables

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Manager

  • Cuca Alexi Stival

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

SAN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
2/5

SAN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

SAN

Últimos partidos

SAN

2

Victorias

2

Empates

1

Victoria

7

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

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