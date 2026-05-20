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Cómo ver Santos FC vs San Lorenzo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo
Cómo ver desde cualquier lugar con VPN
Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.
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- Cuca Alexi Stival