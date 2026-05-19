Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Rosario Central vs Universidad Central en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Podemos ganar una comisión si te registras a través de uno de nuestros enlaces.

El partido entre Rosario Central y Universidad Central se podrá seguir en directo a través de las plataformas que se detallan a continuación. Consulta la disponibilidad según tu región y elige la opción que mejor se adapte a ti.

Si te encuentras viajando fuera de tu país de residencia, una VPN puede permitirte acceder al servicio de streaming habitual sin restricciones geográficas.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Rosario Central recibe a Universidad Central en un duelo del Grupo H de la Copa Libertadores. El conjunto canalla busca consolidar su liderato en la fase de grupos frente a un rival venezolano que llega con ambiciones propias.

Rosario Central atraviesa un momento irregular en el plano local. La derrota más reciente ante River Plate en la Liga Profesional dejó sensaciones agridulces, aunque el equipo rosarino ha demostrado solidez en la competencia continental.

Universidad Central, por su parte, llega desde Venezuela con paso firme en la Copa Libertadores. Su victoria ante Independiente del Valle fue una señal clara de que este equipo no viaja a Rosario solo a defender.

El historial reciente entre ambos equipos habla por sí solo: Rosario Central goleó 3-0 a Universidad Central en el partido de ida disputado en Venezuela, lo que le otorga una ventaja considerable de cara a este encuentro.

Con el liderato del grupo en juego y los puntos cada vez más valiosos, este partido llega en un momento decisivo para las aspiraciones continentales de ambos clubes.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En este momento no se dispone de información confirmada sobre bajas, lesiones o suspensiones en el equipo de Rosario Central, ni tampoco sobre el once probable que podría presentar el cuerpo técnico local. Se actualizará esta sección con los datos disponibles a medida que se acerque la hora del partido.

Lo mismo ocurre con Universidad Central: el club venezolano no ha facilitado novedades oficiales sobre el estado de su plantilla ni sobre los jugadores que podrían saltar al campo desde el inicio. Cualquier novedad se incorporará antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Rosario Central llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El tropiezo más reciente fue la caída por 1-0 ante River Plate en la Liga Profesional, aunque antes de eso el equipo encadenó dos triunfos seguidos, incluyendo una goleada por 3-1 ante Independiente. En total, los rosarinos marcaron ocho goles y encajaron cuatro en ese tramo, lo que refleja un equipo con capacidad ofensiva pero con cierta vulnerabilidad defensiva.

Universidad Central acumula dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto venezolano no ha perdido en ese período, aunque le ha costado ganar con regularidad: su resultado más reciente fue un empate sin goles ante Deportivo La Guaira en la Primera División. La victoria más destacada llegó en la Copa Libertadores, cuando se impusieron 2-0 a Independiente del Valle. En cinco partidos, el equipo anotó siete goles y no recibió ninguno en sus dos encuentros más sólidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

ROS Último partidos UNI 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Universidad Central 0 - 3 Rosario Central 3 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 29 de abril de 2026 en la fase de grupos de esta misma Copa Libertadores, con Universidad Central como local. Rosario Central se impuso con claridad por 3-0, un resultado que le otorga una ventaja importante de cara al encuentro de vuelta.

Clasificación

En el Grupo H de la Copa Libertadores, Rosario Central ocupa la primera posición, mientras que Universidad Central figura en el tercer puesto. El partido tiene implicaciones directas en la clasificación del grupo para ambos equipos.