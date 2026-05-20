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Cómo ver River Plate vs Red Bull Bragantino en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El partido entre River Plate y Red Bull Bragantino se podrá ver en vivo a través de Disney+. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir la transmisión en directo.

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River Plate recibe a Red Bull Bragantino en un duelo del Grupo H de la Copa Sudamericana, con el conjunto argentino buscando consolidar su liderato en la fase de grupos.

El Millonario llega al partido con una racha positiva en la Liga Profesional, aunque con la presión de rendir en el torneo continental al mismo tiempo. La solidez defensiva que ha mostrado en las últimas semanas será un factor determinante.

Bragantino, por su parte, atraviesa un momento irregular. El conjunto brasileño ha alternado resultados positivos con tropiezos recientes, y llega a Buenos Aires con la necesidad de sumar para no comprometer su clasificación.

En la Copa Sudamericana, ambos equipos ya se midieron en la fase de grupos, y ese antecedente fresco le da un carácter especial al reencuentro. El visitante conoce las dificultades de jugar contra River en condición de visitante.

Con River como líder del grupo y Bragantino en el tercer puesto, los puntos en juego tienen implicancias directas sobre el futuro de ambos en la competencia.

A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo: canal de TV, streaming y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

De momento no se dispone de información oficial sobre bajas, lesiones o sanciones en el plantel de River Plate para este partido. Tampoco hay datos confirmados sobre la alineación probable del Millonario.

En el caso de Red Bull Bragantino, la situación es similar: no hay reportes de lesionados ni suspendidos disponibles en este momento. Se actualizará la información con novedades de ambos equipos a medida que se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

River Plate llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos, lo que refleja un rendimiento sólido en las semanas previas. Su partido más reciente fue un triunfo 1-0 ante Rosario Central en la Liga Profesional, y antes de eso goleó 2-0 a Gimnasia LP. En la Copa Sudamericana, el conjunto argentino venció a Carabobo FC 2-1, sumando así continuidad en el torneo continental. Su única derrota en este período fue ante Atlético Tucumán por 1-0.

Red Bull Bragantino presenta un balance más dispar, con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El equipo brasileño viene de golear 6-0 a Blooming en la Copa Sudamericana, aunque ese resultado contrasta con las caídas ante Santos FC y Mirassol en competencias domésticas. Su último partido fue una victoria 2-0 sobre Vitória en la Serie A brasileña. En total, el conjunto de Bragança Paulista ha mostrado una cara diferente según el nivel del rival.

Historial de Enfrentamientos Directos

RIV Último partidos BGT 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Red Bull Bragantino 0 - 1 River Plate 1 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente disponible entre ambos equipos en los últimos tiempos tuvo lugar el 1 de mayo de 2026, también en el marco de la Copa Sudamericana, cuando River Plate venció a Red Bull Bragantino por 1-0 jugando como visitante en Brasil. Ese resultado coloca al Millonario con ventaja en el historial reciente, y le da un punto de referencia táctico importante de cara a este nuevo enfrentamiento.

Clasificación

En la tabla del Grupo H de la Copa Sudamericana, River Plate ocupa la primera posición, mientras que Red Bull Bragantino se encuentra tercero. El resultado de este partido puede redefinir el panorama del grupo con miras a la clasificación.