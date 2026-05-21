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Racing Club vs Caracas: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Racing Club vs Caracas
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Cómo ver el partido de Copa Sudamericana entre Racing Club y Caracas, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Racing Club vs Caracas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

Racing Club contra Caracas alineaciones probables

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Formación
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Caracas
CAR
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Caracas
CAR

Manager

  • G. Costas

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Forma

RAC
-Formulario

Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

CAR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

RAC

Último partidos

CAR

0

Victorias

1

Empate

0

Victorias

1

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
0/1
Ambos equipos anotaron
1/1

Clasificación

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