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Cómo ver Palmeiras vs Cerro Porteno en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y streaming en directo disponibles para seguir el partido. Si te encuentras fuera de tu país de residencia, más abajo explicamos cómo puedes acceder al servicio que habitualmente utilizas.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Palmeiras recibe a Cerro Porteño en un duelo del Grupo F de la Copa Libertadores que llega en un momento decisivo para ambos equipos en la fase de grupos.

El conjunto brasileño lidera el grupo y llega al partido con la solidez propia de un equipo que conoce bien el torneo continental. Sus últimas semanas han mezclado el exigente calendario del Brasileirao con las noches de Libertadores, lo que ha puesto a prueba la profundidad de su plantilla.

Cerro Porteño, por su parte, ocupa la segunda plaza del grupo y viaja a Brasil con la necesidad de sumar. El empate 1-1 en la ida, disputado en Asunción, dejó la eliminatoria abierta y obliga al equipo paraguayo a competir con intensidad lejos de casa.

Los de Asunción atraviesan un momento irregular en la División Profesional, donde han alternado resultados positivos con tropiezos que generan dudas sobre su continuidad. Esa inconsistencia doméstica contrasta con la solidez que mostraron en Libertadores al frenar a Palmeiras en casa.

El verde de Palmeiras, respaldado por su afición, buscará aprovechar la localía para afianzar su liderato y dar un paso importante hacia la siguiente ronda. El equipo de Abel Ferreira ha demostrado en los últimos años que la Copa Libertadores es un escenario en el que sabe competir.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión correspondiente y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

En el momento de publicación, Palmeiras no ha confirmado bajas por lesión ni sanciones, y el club no ha dado a conocer una alineación probable para este encuentro. La información se actualizará conforme se acerque el partido.

Cerro Porteño tampoco ha reportado novedades oficiales sobre lesionados o suspendidos, ni ha facilitado un once titular previsto. Los datos se completarán en cuanto el equipo paraguayo ofrezca más detalles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Palmeiras llega al partido con un registro de una victoria, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El conjunto brasileño no ha perdido en ese tramo, aunque la regularidad de los empates en el Brasileirao, incluyendo un 1-1 ante Cruzeiro el 17 de mayo, refleja cierta dificultad para cerrar partidos. En Copa Libertadores, el equipo mostró mejor cara al ganar 2-0 al Sporting Cristal a principios de mayo, y también venció 4-1 al EC Jacuipense en Copa. En total, Palmeiras ha marcado ocho goles y encajado cinco en estos cinco partidos.

Cerro Porteño presenta un balance más irregular: una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. El equipo paraguayo perdió 3-1 ante Sportivo Trinidense el 15 de mayo en la División Profesional, su resultado más reciente. La única alegría llegó en Libertadores, con un triunfo 1-0 ante Junior FC a principios de mayo. En total, el conjunto de Asunción ha anotado cuatro goles y recibido siete en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes recientes entre ambos equipos en Copa Libertadores favorecen claramente a Palmeiras. En los últimos cinco enfrentamientos, el club brasileño ha ganado tres veces, con dos empates y ninguna derrota. El encuentro más reciente, disputado el 30 de abril de 2026 en Asunción, terminó 1-1, un resultado que dejó la eliminatoria igualada antes de este partido de vuelta. En los dos cruces anteriores de la edición 2025, Palmeiras se impuso en ambas ocasiones, incluyendo un contundente 3-0 en Asunción en 2023.

Clasificación

En el Grupo F de la Copa Libertadores, Palmeiras ocupa la primera posición, mientras que Cerro Porteño se sitúa segundo. El partido tiene implicaciones directas en la lucha por el liderato del grupo.