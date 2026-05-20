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Cómo ver Nacional vs Universitario de Deportes en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Este partido de la Copa Libertadores entre Nacional y Universitario de Deportes se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación tienes el canal de TV y las opciones de streaming disponibles.

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Nacional y Universitario de Deportes se vuelven a encontrar en la Copa Libertadores, con ambos clubes buscando mejorar su posición en el Grupo B y mantener vivas sus aspiraciones continentales.

El equipo uruguayo llega a este partido con un rendimiento irregular en las últimas semanas. Después de dos victorias consecutivas en la Primera División, Nacional sufrió una derrota contundente ante Tolima en la Libertadores y arrastra el peso de haber caído ante el propio Universitario hace apenas unas semanas.

El conjunto peruano, por su parte, tampoco atraviesa su mejor momento. Universitario perdió sus dos últimos compromisos, incluyendo una derrota ante Coquimbo Unido en el torneo continental, aunque llega con la ventaja de haber ganado el encuentro anterior entre ambos equipos.

Nacional necesita una respuesta en casa. El club de Montevideo, fundado en 1899 y con una historia rica en títulos tanto a nivel local como continental, tiene la obligación de reaccionar ante su afición si quiere seguir con opciones reales en el grupo.

Unitario viaja a Uruguay sabiendo que ya demostró que puede ganarle a este rival. La victoria por 4-2 en Lima hace pocas semanas le da confianza, aunque el rendimiento reciente en liga genera dudas sobre su consistencia.

Si quieres seguir este partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre cómo verlo por televisión o en streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Por el momento, no hay información oficial disponible sobre bajas por lesión ni sanciones en el equipo de Nacional, y tampoco se ha publicado un once probable para este partido. La información se actualizará conforme se acerque la hora del partido.

Lo mismo ocurre con Universitario de Deportes: no se han confirmado ausencias ni se ha dado a conocer el once titular previsto. Se añadirán novedades cuando el club las haga públicas.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Nacional llega a este partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante Montevideo City Torque en la Primera División, y antes de eso golearon al Cerro por 4-0. Sin embargo, en la Copa Libertadores el rendimiento ha sido preocupante: cayeron 3-0 ante Tolima y también perdieron 4-2 frente al propio Universitario. En total, el equipo marcó diez goles y encajó doce en ese período, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente.

Universitario de Deportes presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus cinco últimos partidos. El conjunto peruano perdió su último compromiso, 0-1 ante Atlético Grau en liga, y también cayó 2-1 ante Coquimbo Unido en la Libertadores. Su única victoria en este tramo fue precisamente ante Nacional, por 4-2. El equipo ha marcado seis goles y encajado cuatro en este período, aunque la racha reciente de tres partidos sin ganar genera interrogantes.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes se disputó el 30 de abril de 2026 en la Copa Libertadores, con Universitario de Deportes imponiéndose por 4-2 como local. Los antecedentes disponibles entre ambos equipos se remontan a 2003, cuando también se cruzaron en la Copa Libertadores: en aquella ocasión empataron 2-2 en Lima y Nacional ganó 2-0 en Montevideo. El historial reciente, por tanto, arroja una victoria para cada equipo en condición de local, con Nacional sin haber ganado los dos últimos enfrentamientos directos.

Clasificación

En el Grupo B de la Copa Libertadores, Nacional ocupa la cuarta posición, mientras que Universitario de Deportes se sitúa en el tercer puesto. Un resultado favorable para cualquiera de los dos equipos podría tener un impacto directo en el orden de la tabla.