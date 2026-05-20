Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.
Cómo ver Independiente Petrolero vs Botafogo RJ en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo
Puede que ganemos una comisión si te suscribes a través de uno de nuestros enlaces. Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para ver este partido de Copa Sudamericana están disponibles a continuación. Si te encuentras fuera de tu país de residencia, una VPN puede permitirte acceder al servicio de streaming habitual como si estuvieras en casa.
Cómo ver desde cualquier lugar con VPN
Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.
Independiente Petrolero recibe a Botafogo RJ en un partido del Grupo E de la Copa Sudamericana. El conjunto boliviano busca revertir su situación en la tabla y sumar tres puntos que le permitan seguir con vida en el torneo continental.
Petrolero atraviesa un momento irregular. En sus últimos cinco partidos sumó apenas una victoria, dos empates y dos derrotas, y llega a este duelo después de caer ante Blooming en la liga boliviana antes de recuperarse con un triunfo. El equipo de casa ocupa el cuarto puesto del grupo, lo que lo deja fuera de los puestos de clasificación.
Botafogo, en cambio, llega como líder del Grupo E y con la confianza de haber goleado 3-0 a este mismo rival hace apenas semanas. El conjunto carioca viene de vencer a Corinthians en el Brasileirao y de superar a Racing Club en la fase de grupos, lo que confirma su buen momento en ambos frentes.
El equipo de Río de Janeiro alterna victorias con tropiezos puntuales, como la derrota ante Chapecoense en Copa o el revés frente a Remo en el campeonato doméstico. Aun así, su solidez en la Sudamericana lo posiciona como el favorito claro para este encuentro.
Con Botafogo liderando el grupo y Petrolero necesitando puntos para no quedar eliminado, el partido tiene una carga táctica y emocional diferente para cada equipo. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.
Noticias del equipo y escuadras
Independiente Petrolero contra Botafogo RJ alineaciones probables
Manager
- Thiago Leitao
En este momento no se dispone de información oficial sobre bajas, lesiones o convocatorias para Independiente Petrolero. El cuerpo técnico no ha confirmado alineación probable ni novedades en la plantilla antes del partido.
Botafogo tampoco ha publicado partes de lesionados ni suspensiones de cara a este compromiso. Se actualizará la información sobre ambos equipos en cuanto esté disponible antes del pitido inicial.
Forma
Independiente Petrolero llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo 3-1 ante Blooming en la Primera División boliviana, aunque antes de eso encadenó una derrota ante Caracas por 3-2 en la propia Sudamericana y una goleada de 3-0 recibida ante Botafogo. En esos cinco encuentros, el equipo anotó ocho goles y encajó siete, lo que refleja cierta fragilidad defensiva.
Botafogo suma dos victorias, un empate y dos derrotas en su último quinteto de partidos. El triunfo más reciente llegó el 17 de mayo ante Corinthians por 3-1 en el Brasileirao, y antes de eso derrotó a Racing Club 2-1 en la Copa Sudamericana. Los cariocas han marcado nueve goles en esos cinco duelos, aunque también han cedido cinco, incluyendo una derrota por 2-0 ante Chapecoense y otra por 2-1 frente a Remo.
Historial de Enfrentamientos Directos
El único antecedente registrado entre ambos equipos en este período es reciente y favorable a Botafogo: el 28 de abril de 2026, el conjunto brasileño goleó 3-0 a Independiente Petrolero en condición de local en la Copa Sudamericana. Ese resultado marca claramente el dominio de Botafogo en el único enfrentamiento disponible entre estas dos escuadras.
Clasificación
En el Grupo E de la Copa Sudamericana, Botafogo RJ ocupa el primer puesto de la tabla, mientras que Independiente Petrolero se encuentra en la cuarta posición. Esa diferencia en la clasificación refleja el contraste de trayectorias de ambos equipos en esta fase de grupos.