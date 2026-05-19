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Cómo ver Independiente del Valle vs Libertad en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Independiente del Valle recibe a Libertad en un partido del Grupo H de la Copa Libertadores. Ambos equipos se ven las caras de nuevo en una fase de grupos que aún tiene mucho por definir.

El conjunto ecuatoriano llega con confianza tras una racha positiva en la Serie A y sabe que una victoria le permitiría consolidarse en la segunda plaza del grupo. Para Independiente del Valle, el rendimiento en casa ha sido un pilar en esta etapa del torneo.

Libertad, por su parte, atraviesa un momento irregular. El club paraguayo suma resultados dispares entre la Copa Libertadores y la División Profesional, y necesita sumar para no quedar descolgado en la tabla del grupo.

El historial reciente entre ambos favorece al equipo local. Independiente del Valle se impuso en el encuentro de la primera vuelta y llega a este partido con la ventaja psicológica de ese resultado.

El ganador de este partido reforzará su posición en el grupo, mientras que el perdedor verá complicadas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda. Esto es lo que necesitas saber para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Por el momento, no se dispone de información oficial sobre bajas por lesión o suspensión en ninguno de los dos equipos. Tampoco se ha confirmado un once probable para este encuentro. Se actualizará esta sección con los datos disponibles conforme se acerque la fecha del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Independiente del Valle llega al partido con tres victorias en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una contundente victoria por 0-3 ante CSD Macara en la Serie A el 16 de mayo, y antes de eso se impuso por 1-0 al Barcelona SC. En el debe aparece una derrota por 2-0 ante Universidad Central en la Copa Libertadores. En total, el equipo ecuatoriano ha marcado ocho goles y encajado cinco en ese tramo.

Libertad suma un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El empate sin goles ante 2 de Mayo el 14 de mayo fue su resultado más reciente, precedido por una victoria por 2-3 frente a Luqueño. El conjunto paraguayo encajó una derrota por 1-0 ante Rosario Central en la Copa Libertadores, aunque también registró un amplio triunfo por 5-0 sobre Sportivo San Lorenzo. En conjunto, ha anotado diez goles y recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

INV Último partidos LIB 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Libertad 2 - 3 Independiente del Valle 3 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único antecedente reciente entre ambos equipos data del 28 de abril de 2026, cuando Libertad recibió a Independiente del Valle en la primera vuelta del Grupo H de la Copa Libertadores. El conjunto ecuatoriano se llevó la victoria por 2-3, lo que convierte ese resultado en el único dato disponible en el historial reciente entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla del Grupo H de la Copa Libertadores, Independiente del Valle ocupa la segunda posición, mientras que Libertad se encuentra en el cuarto lugar. El partido tiene implicaciones directas en la clasificación del grupo.